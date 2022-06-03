MG International Fragrance Company ve TURMEPA geleceğin çevrecilerini yetiştiriyor

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Çevre bilinci kazandırmak ve bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçlayan eğitimleri tamamlayan lise öğrencilerine sertifika ve plaketleri, Dünya Çevre Günü kapsamında, MG International’ın Gebze tesislerinde düzenlenen törenle verildi.

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek adına yeni bir projeye imza attı. Kurulduğu 1961 yılından bu yana çevre dostu kimliğiyle ön plana çıkan MG International, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile işbirliğiyle Mavi Dedektifler Eğitim Projesi’ne katıldı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi boyunca devam eden eğitimlere, Kocaeli bölgesindeki 5 liseden 112 öğrenci katılım gösterdi. Geleceğin çevrecilerini yetiştirmek ve çevre bilinci yaratmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayan gençlere sertifikaları ve plaketleri, MG International’ın Gebze Tesisleri’nde düzenlenen törenle verildi. Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi, Darıca Bahçeşehir Koleji ve Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden lise öğrencileri ve öğretmenleri ile TURMEPA temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ev sahipliğini; MG International Fragrance Company Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çebi, Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak üstlendi. Çevre duyarlılığı gösteren gençlere teşekkür ederek “Mavi Dedektif” sertifikalarını birlikte veren Hasan Çebi ve Duygu Beşbıçak; eğitimlere destek veren okul öğretmenlerine de teşekkür plaketi takdim ettiler.

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar yaptığı konuşmada, gençlerin çevre farkındalıkları ve geliştirdikleri projelerden ötürü gurur duyduklarını söyledi ve eğitimlerde kazandıkları bilinci geleceğe taşıyacaklarından emin olduklarını belirtti. Göknar, Mavi Dedektif eğitim projesini destekleyen MG International ve katılımcı öğrenci ile öğretmenlere teşekkür etti. Mavi Dedektif eğitimlerine katılan Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi, Darıca Bahçeşehir Koleji, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki çevre konularına duyarlı, bireysel sorumluluklarının ötesinde bir şeyler yapmak üzere harekete geçmek isteyen, heyecanlı ve motive gençler, gönüllü olarak eğitici programlarda yer alarak projeler tasarladılar.

Mavi Dedektif eğitimleri kapsamında 3 aşamalı online buluşmalar gerçekleştirildi. 1. buluşma ile öğrencilere; denizlerin önemi, deniz ekolojisi, deniz kirliliği, küresel iklim krizi, müsilaj ve evrende yaşanan plastik alarmı ile ilgili bilgi aktarımları yapıldı ve soruları yanıtlandı. 1. buluşmanın sonunda öğrencilerden 2. buluşmaya kadar bahsi geçen konular hakkında düşünmeleri ve araştırma yapmaları istendi. 2. buluşmada Sıfır Atık temel prensipleri, atık ve çöpün farkı konusu karşılıklı tartışıldı ve ardından “Her Şey Geri Dönüşür mü?” oyunu ile hangi atıkların geri dönüşüp/dönüşmediği öğrenildi. Bu buluşmada diğer buluşmadan farklı olarak Mavi Dedektiflerin aktif katılım sağlaması beklendi. Buluşmanın sonuna doğru ‘Bilimsel Bir Proje Nasıl Hazırlanır?’ konusu aktarıldı ve son olarak Mavi Dedektiflerin belirlediği mevcut bir sorun üzerinden çözüm önerilerinin tartışıldığı ‘Zihin Haritalama’ uygulaması gerçekleştirildi. İnteraktif ve karşılıklı aktarımlar ile gerçekleştirilen eğitimlerin ardından son buluşmalarda mavi dedektiflerin birbirinden renkli ve yaratıcı proje fikirleri dinlendi. Eğitimler tamamlandıktan sonra Mavi Dedektiflerle iletişim kurma konusunda mentör öğretmenler köprü görevi görmeye devam ediyor.

MG International Deniz Elçileri Takımı

“Deniz Varsa Hayat Var” sloganıyla gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalar yapan TURMEPA’nın geçtiğimiz yıl kurumsal üyesi olan MG International Fragrance Company, ilk adım olarak kurum içerisinde gönüllü yönetici ve çalışanlardan oluşan MG International Deniz Elçileri Takımı kurdu. Birleşmiş Milletler ’in evrensel eylem planları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu projeleri hayata geçiren MG International, TURMEPA üyeliği ve projelerle birlikte çevre ve insan sağlığının korunmasını desteklemiş, sorumlu üretim ve tüketim yaklaşımını perçinlemiş oldu ve SDG 13 maddesi gereğince iklim değişikliği etkilerini hafifletme, erken uyarı konularında eğitim, atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmaların yapılmasını sağlamayı hedefledi. Çevreye duyarlı ve insan odaklı üretim ve verimli yüksek teknoloji kullanımıyla, sağlıklı ve güvenli çalışma ortam koşullarını titizlikle sürdüren MG International üretimde Sıfır Atık prensibini de TURMEPA projeleriyle geliştirmeye devam etti. Yeni okullarla birlikte önümüzdeki dönemlerde de MG International, TURMEPA işbirliğiyle projelerine devam edecek.