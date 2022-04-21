Michelin Rehberi, İstanbul'un yıldızlı restoranlarını belirleyecek

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi, İstanbul'u 38'inci destinasyonu olarak belirledi. İstanbul'da seçilecek ilk restoranlar 11 Ekim'de açıklanacak.

İstanbul'daki restoranların seçimi, profesyonel müfettişler tarafından neredeyse 100 yıldır uygulanan köklü ve evrensel Michelin Rehberi yöntemine göre yapılacak.

Müfettiş ekipleri tamamen bağımsız olarak çalışacak ve gizliliklerini koruyarak şehrin en iyi restoranlarını belirleyip önermek için restoranların sunduğu yemeklerin kalitesini 5 kritere göre değerlendirecek. Bu kriterler, ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakter ile menüdeki ve müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.

Michelin Rehberi İstanbul'un ilk restoran seçimi, 11 Ekim'den itibaren Michelin Rehberi web sitesinde (guide.michelin.com), iOS ve Android sürümlü cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanıcıların aramalarını, konuma, mutfak türüne ve sunulan özel hizmetlere göre filtreleyebilecekleri uygulamada online olarak sunulacak.

“Amacımız, İstanbul'daki gizli mücevherleri ortaya çıkarmak”

İstanbul'un Michelin Rehberi destinasyonları arasına eklenmesine ilişkin basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, İstanbul'daki restoranların Michelin yıldızı için değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

Gastronominin kültürleri bir araya getiren önemli bir etken olduğunu belirten Poullennec, “İstanbul, tarihi, kültürü ve kültürler arası karakteriyle yüzyıllardır dünyanın gözlerini kamaştırıyor. Haliç'ten Boğaz'ın iki yakasına uzanan bu medeniyet köprüsü, kıtalar arası diyaloğu kolaylaştırırken, insanların yeni ve eski bilgi birikimlerini gelenek ve tariflerle buluşturuyor." dedi.

Birinci sınıf gastronomik destinasyon niteliğindeki İstanbul'un Michelin Rehberi’nin bu adımıyla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacağını aktaran Poullennec, İstanbul'da Michelin Yıldızı alacak restoranların, müfettişlerinin değerlendirmesi sonrası belirleneceğini, İstanbul dışındaki diğer şehirlerin de potansiyele sahip olduğunu ve bunların kademeli olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Michelin için en önemli kriterin o restoranda yaşanılan yemek tecrübesi olacağını, lüks restoranların yanı sıra bunun daha lokal restoranlarda da gerçekleşebileceğini kaydeden Poullennec, " Michelin olarak amacımız İstanbul'daki gizli mücevherleri ortaya çıkarmak." ifadesini kullandı.