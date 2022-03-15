Midsoft, Eskişehir OSB’ye Dijital Dönüşüm Merkezi kuruyor  

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Firmaların dijital dönüşümünü sağlamak ve enerji verimliliğine katkı vermek amacıyla BEBKA mali desteğiyle kuracağı Dijital Dönüşüm Merkezi’nin donanım, yazılım, montaj ve kurulumu Midsoft tarafından gerçekleştirilecek. Midsoft Genel Müdürü Taşkın Akkurt, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘kablosuz iletişim sensör ağı’ projesinden elde ettikleri know-how’ın çok değerli olduğunu belirterek, aynı zamanda bir devlet politikası olan millileşme hamlesine de katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.



“Tüm bölge bilgi üreten veri fabrikasına dönüşecek”

Türkiye’de ilk kez bir sanayi bölgesinde kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi’nin diğer sanayi bölgeleri için de örnek bir çalışma olacağını aktaran Akkurt, “Proje kapsamında kurulacak altyapı ile bölgenin her noktasından veri almak çok kolay bir hale dönüşecek. Bu sayede bölgede bulunan tüm sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümleri hızlandıracaktır. Aynı şekilde kendi hizmetleri için sayaçların takibinden hizmet noktasında ihtiyaç duyabilecekleri tüm saha verilerine kolayca erişim sağlayabileceklerdir. Projenin bu ilk aşamasında tüm ağ altyapısı kurulacak ve 100 firmadan doğalgaz sayaç verileri alınacak. Sonraki aşamalarda tüm bölge, bilgi üreten kocaman bir veri fabrikasına dönüşecek. Yerlilik oranı az gibi gözükse de sonraki aşamalar için Midsoft olarak yerli ve milli ürünler ile sistemi genişletmek en büyük hayalimiz. Bu konuda ciddi bir ilerleme sağladık” ifadelerini kullandı. Akkurt, proje kapsamında ağın tüm adımlarını yılın son çeyreğinde seri üretime dönüştürerek, ülke için yeni bir değer, aynı zamanda yeni bir ihracat kalemi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

LoraWan teknolojisini millileştirerek, OSB’lerle birlikte akıllı şehir uygulamalarında da kullanmayı amaçladıklarını dile getiren Akkurt, “Su ve enerji tüketimlerinin takibi, kritik altyapıların takibi, akıllı aydınlatma sistemleri, park yeri yönetimi, akıllı sulama sistemleri gibi şehirlerdeki birçok farklı altyapı bu sistem üzerinden takip edilebilecek” diye konuştu. Akkurt ayrıca, projenin akıllı şehir uygulamalarına örnek olması amacıyla Kütahya’da demo çalışmalarına başladıklarını da duyurdu.



Türkiye geneli yaygınlaştırılması hedefleniyor



Akkurt, 100 ülkede 100’den fazla operatör tarafından kullanılan LoRaWAN teknolojisinin, rakip teknolojilere göre çok daha uzun mesafede iletişim sağlayan ve bunu radyo frekanslarını kullanarak gerçekleştiren bir modülasyon tekniği olduğunu söyledi. LoRaWan’ın verileri uçtan uca şifreleyen, birçok sistemle hızlı bir şekilde entegre olabilen, ultra düşük enerji tüketimine sahip bir teknolojiye sahip olduğunu anlatan Akkurt, şunları söyledi: “Açık alanda 15 kilometreye kadar genişleyebilen bir mesafede bağlantı kurabilirken, uç noktada bağlı cihazlar basit bir pil ile 8 - 10 yıla kadar sorunsuz olarak iletişimini sürdürebilmektedir. Geniş alanlarda çevresel şartlara dayanıklı bir kapsama alanı sağlayan LoRaWAN teknolojisi, çok az pil tüketme özelliği ile batarya ömrünü 10 yıla kadar uzatabiliyor ve bu sayede de çok farklı alanlarda kolaylıkla kullanılabiliyor.”