Miks İplik’ten asgari ücrete destek

Ali ESKALEN



KAHRAMANMARAŞ - Miks İplik Tekstil san. Tic. AŞ, yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından, enflasyon karşısında mum gibi eriyen asgari ücrete ek destek verme kararı aldı.Alınan Kararda ‘Yeni asgari ücret açıklanana kadar tüm çalışanlarımıza her ay Bin TL nakit desteği verileceği ifade edildi.

Miks İplik yönetim kurulu başkanı Adnan Gemci yaptığı açıklamada ‘ değerli çalışanlarımıza 2022 yılı içerisindeki mevcut ekonomik şartlar gözönünde bulundurularak, destek kararı aldık. Biz bir aileyiz. Bunu için birbirimize destek olmak zorundayız. Bizde şirket olarak bu zorunluluğumuzu yerine getiriyoruz. Haziran ayı maaşları ile ödemeleri yapmaya başlayacağız’ dedi.