Milaslı 19 zeytinyağı markası, AB’nin coğrafi işaret etiketini kullanacak

MUĞLA - Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) tarafından Milas zeytinyağına Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alınmasıyla birlikte, bölgedeki zeytinyağı üreticileri ardı ardına yağlarına coğrafi işaret etiketi almaya başladılar. MİTSO’dan AB’nin coğrafi işareti etiketini alan marka sayısı 19’a ulaştı. MİTSO’dan AB coğrafi işareti alan 19’uncu marka Mehmet Ateş’in “Karianda” zeytinyağı oldu.

Milas’ın Derince mahallesindeki zeytinliklerinden elde ettikleri zeytinleri yine aynı mahalledeki kendilerine ait fabrikada sıkarak zeytinyağı elde eden Mutlular Tarım Ltd Şirketi’nin sahibi Mehmet Ateş, Karianda markalı zeytinyağına coğrafi işaret etiketlerini MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit ve Hasan Tiryakioğlu’ndan aldı.

MİTSO’nun Milas zeytinyağına önce Türkiye’den, sonra da AB’den coğrafi işaret almasının yıllarca uykuda olan zeytinyağı üreticilerini adeta yeniden canlandırdığını belirten Mehmet Ateş, “Zeytinyağı üreticileri olarak yıllardır adeta bir uykudaydık. Zeytinyağını üretiyor fakat karşılığını alamadığımız için umutsuzca üretim yapıyorduk. AB coğrafi işareti ile zeytinyağımız ilk kez hak ettiği değeri bulmaya başladı. Biz de zeytinyağı üreticileri olarak artık daha kaliteli zeytinyağı üretmek için çaba göstermeye başladık” diye konuştu.

“Milas zeytinyağı, AB’den onaylı”



Reşit Özer de, Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret almayı başarmış ilk ve tek Türk zeytinyağı olduğunu belirtti. Özer, “Bundan sonra işimiz daha da zorlaştı. Sorumluluğumuz daha da arttı. Milas zeytinyağının üretim kalitesini korumak ve daha da arttırmak zorundayız. Bunun için MİTSO olarak üreticilerimize her türlü desteği vereceğiz. Zeytinyağı üreticilerimiz de AB coğrafi işaretinden sonra hep ihracatı hedefleyerek üretim yapmalılar” dedi.