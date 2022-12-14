Milaslı muhtarlar Ankara'ya mektup göderdi

Muğla’nın Milas ilçesindeki 12 köyün muhtarı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Muğla milletvekilleri ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin yöneticilerine yazdıkları mektupta “Zeytin Kanunu ile ilgili düzenlemenin Gazi Meclisimizin ilgili komisyonunda gündeme geldiğini büyük bir mutlulukla öğrendik. Hem bize istihdam sağlayan yatırımların hem de vatandaş olarak bizleri doğrudan etkileyen bu kanunun Genel Kurul’a getirilerek yeniden düzenlenecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” mesajına yer verildi.

“Köylerimiz temelde tarım ve üretimle ayakta duruyor. Bu nedenle, tarıma ihtiyaç duyduğumuz kadar yatırım ve üretime de ihtiyaç duyuyoruz. Binlerce köylümüz bu şekilde hayatını geçindiriyor. Köy muhtarları olarak imzaladığımız bu mektupla zeytin ağaçlarını korurken üretimi ve istihdamı da bizler için mümkün kılan bu konuyu desteklediğimizi beyan ederiz” diyen muhtarlar, Milas’ta 3 bini aşkın kişinin linyit işletmesi ve termik santrallerde çalıştığını, zeytinlerin taşınmasıyla hem zeytinciliğin süreceğini hem de santrallerin üretime devam ederek bölge ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Teklif ne getiriyor?

Hazırlanan "torba kanun" içerisinde yer alan "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Maden Kanuna’na geçici bir madde eklenecek.

Bu maddeye göre; ruhsat sahibi veya rödovansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek. Ayrıca madencilik faaliyetinin bitmesinin ardından kapatılan sahada bulunan zeytin ağacı sayısı da kadar yeni zeytin ağacı dikimi de yapılacak.