Milimetrik Prefabrik, Gaziantep ve Kilis’te OSB’lerde fabrika inşa edecek

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Bu yıl faaliyete aldığı yatırımlarla üretim kapasitesini iki katına çıkaran Milimetrik Prefabrik, yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kurulum çalışmalarının devam ettiği Gaziantep ve Kilis’te fabrika projelerine odaklandı. Milimetrik Prefabrik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Tezel, yıllık 600 bin metrekarelik prefabrik kapasitesine ulaştıklarını belirterek, yatırımcıların taleplerine daha hızlı cevap verdiklerini söyledi.Milimetrik Prefabrik, 2014 yılında Uğur Tezel ve Bora Tezel tarafından kuruldu. 45 yıllık tecrübe ile kurulan şirket, sanayi siteleri, toplu konut projeleri gibi önemli kamu işleri yaparken, prefabrik üretimine yöneldi. 20 bin metrekare alanda 40 kişi ile hikayesi başlayan firma 2021 yılında hayata geçirdiği yatırımlarla Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındı. Burada 42 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada üretim yapan şirket, 130 kişiye de istihdam sağlıyor. Yeni kalıp yatırımlarıyla hem kapasiteyi artırdıklarını hem de teknolojiyi geliştirdiklerini söyleyen Tezel, beton santrali, beton sevk ekipmanları, taşıma sistemi, stok sahalarını yenilediklerini belirtti.

“Gaziantep’te prefabrik ağırlıklı olarak sanayide kullanılıyor”

Ağırlıklı olarak Gaziantep OSB, İslahiye, Kilis ve Adana’da hizmet verdiklerini söyleyen Tezel, prefabrik yapıların sanayi yatırımlarında sıkça tercih edilen bir metot olduğu bilgisini paylaşan Tezel, Gaziantep’te fabrika inşaatlarının yüzde 97’sinin prefabrikten yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Prefabrik, hızlı, ekonomik ve pratik bir çözüm. Duvarlarından makaslarına birçok şey tek bir kalemde halloluyor. Bunun sağladığı büyük bir konfor var. Bu şekilde fabrika inşaatları hızlı bitiyor.” Gaziantep ve Kilis’te yeni kurulan OSB’lerde yapılacak yatırımlar için de hazır olduklarını ifade eden Tezel, ağırlıklı olarak Gaziantep’in köklü firmalarıyla çalıştıklarını belirtti.