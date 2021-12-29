Milkay, mobilya üreticisinin hem maliyetini düşürecek hem de geri dönüşüm kültürü oluşturacak

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Milkay Tekstil, tekstil atıklarını işleyerek yatak endüstrisi başta olmak üzere mobilya, inşaat, beyaz eşya, otomotiv ve izolasyon sektörlerine yönelik farklı keçe türleri, vatka, Milform, Milsoft ve Milfloor üretiyor. Milkay Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Nursaçan, 1994 yılında kurulan ve Kayseri OSB’de 21 bin metrekarelik alanda üretim tesisi bulunan firmanın, üretim kapasitesi ve ürün gamındaki çeşitlilikle Türkiye ve dünyadaki sayılı üretici arasında yer aldığını söylüyor. Sıfır atık ilkesini benimseyerek doğaya katkıda bulunan Milkay, süngere alternatif olabilecek veya en azından mobilya üreticisinin sünger kullanımını azaltarak maliyetlerini düşürmesine yardımcı olacak Milform’un mobilya sektöründe yer alan tüm yumuşak grup ürünlerinde en az 3 santimetre kullanılmasını hedefliyor.

“Yıllık 60 bin ton tekstil atığını dönüştürüyoruz”

Türkiye genelinden topladıkları tekstil atıklarını öncelikle yarı mamul haline getirdiklerini, daha sonra portföylerinde yer alan ürünlere dönüştürdüklerini ifade eden Abdullah Nursaçan, “Yıllık 60 bin ton tekstil atığını dönüştürüyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Günlük 150 ton üretim kapasitesine ve 8 tane üretim hattına sahibiz. Üretim kapasitemiz açısından dünyada sayılı üretici arasındayız. Mobilya sanayinin ana tedarikçisi olarak, ürünlerde sünger kullanımını azaltarak üreticiyi sünger maliyetinden kurtaracak alternatif bir ürün geliştirdik. Bu ürünümüzün adı Milform. Yaklaşık 4-5 yıl önce üretimine başladığımız Milform’u yüzde yüz polyester geri dönüşümü olarak elde ediyoruz. Bir kilogram Milform üretmek için yine bir kilograma yakın tekstil atığını dönüştürüyoruz. Mobilya sektörünün tüm yumuşak grup ürünlerinde Milform’un en az 3 santimetre kullanılmasını hedefliyoruz” dedi.

Milform’un mobilya sektöründe kullanılan ve petrokimya üretimi olan süngerle birlikte 3 santimetre kullanılması halinde üreticilerin yüzde 40’lara varan maliyet tasarrufu sağlayacağını paylaşan Nursaçan, “Mobilya sektörünün tüm yumuşak grup ürünlerinde petrokimya kullanımının yüzde 30’luk kısmını geri dönüşüme yönlendirebilirsek üreticiler buradan en az yüzde 30-40 bandında kar elde edecek. Ayrıca maliyet tasarrufu ve karlılığın artmasının yanında üretim anlayışlarına geri dönüşüm kültürünü de yerleştirmiş olacağız. Sürdürülebilir bir dünya için geri dönüşüm ve atık yönetiminin hayati önem taşıdığı günümüzde Milform ile tüm paydaşlarımız kazanacak” diye konuştu.

“Tüm paydaşlarımıza geri dönüşümün önemini anlatıyoruz”

Toplam üretimin yüzde 50’sinin yurtiçi piyasaya, yüzde 50’sini de dış pazara gönderdiklerini kaydeden Nursaçan, “Şu anda yaklaşık 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hindistan’a girmeyi önemsiyorduk ve başardık. Şimdi de Çin pazarı için çalışıyoruz. Yaklaşık 300 çalışanımız var ve her bir çalışanımız geri dönüşüm kültürünü benimsemiş durumda. İç ve dış pazarda da çalıştığımız tüm paydaşlarımıza öncelikle geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. Tüm dünya vatandaşlarının, yaşadığı çevreye olan sorumluluğunun bilincinde hareket etmesi çok önemli. Ayrıca sanayicilerin bu alanda daha duyarlı yatırımlarda bulunması ve karbon nötr bir dünyaya ayak uydurmak için bir an önce aksiyon almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.