Milli Eğitim Bakanlığı 1651 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapacak.

Başvurular 21 Mart ve 1 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet - Milli Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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