Milli Eğitim Bakanlığı teknik personel istihdam edecek
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Teknik Personel (Grafiker, Kameraman, Montajcı (Kurgucu), Ses Yayın Cihazları Operatörü, Yönetmen, Prodüktör) alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Teknik Personel (Grafiker, Kameraman, Montajcı (Kurgucu), Ses Yayın Cihazları Operatörü, Yönetmen, Prodüktör) alacak.
Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağladı.
Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak Teknik Personel (Grafiker, Kameraman (2), Montajcı (Kurgucu) (2), Ses Yayın Cihazları Operatörü (2), Yönetmen (1), Prodüktör (1)) alımı için kullanılacak.