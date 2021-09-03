  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Milli Eğitim Bakanlığı teknik personel istihdam edecek
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı teknik personel istihdam edecek

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Teknik Personel (Grafiker, Kameraman, Montajcı (Kurgucu), Ses Yayın Cihazları Operatörü, Yönetmen, Prodüktör) alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Teknik Personel (Grafiker, Kameraman, Montajcı (Kurgucu), Ses Yayın Cihazları Operatörü, Yönetmen, Prodüktör) alacak.

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağladı.

Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak Teknik Personel (Grafiker, Kameraman (2), Montajcı (Kurgucu) (2), Ses Yayın Cihazları Operatörü (2), Yönetmen (1), Prodüktör (1)) alımı için kullanılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.