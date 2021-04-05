Milli Emlak Daire Başkanlığı, 13 adet taşınmazı ihale usulü satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından İzmir'in Torbalı, Bucak ve Konak ilçelerinde ilandaki TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar ihale usulüyle satışı yapılacak. Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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