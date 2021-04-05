Milli Emlak Daire Başkanlığı, 13 adet taşınmazı ihale usulü satacak
Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından İzmir'in Torbalı, Bucak ve Konak ilçelerindeki bazı taşınmazları ihale usulüyle satışı yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından İzmir'in Torbalı, Bucak ve Konak ilçelerinde ilandaki TABLO A ve TABLO B de belirtilen taşınmazlar ihale usulüyle satışı yapılacak. Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.