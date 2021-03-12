  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Milli Emlak Müdürlüğü Hakkari'de kamu konutlarını ihale usulü ile satışa çıkardı
Takip Et

Milli Emlak Müdürlüğü Hakkari'de kamu konutlarını ihale usulü ile satışa çıkardı

Hakkari'de, kamu Konutları komisyon huzurunda satılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız