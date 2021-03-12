Milli Emlak Müdürlüğü Hakkari'de kamu konutlarını ihale usulü ile satışa çıkardı
Hakkari'de, kamu Konutları komisyon huzurunda satılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.