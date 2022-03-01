Milli Teknoloji Hareketi TEKNOSİAD kuruldu

BURSA (DÜNYA)

Teknoloji Sanayicileri İş Adamları Derneği TEKNOSİAD Kurucu Genel Başkanı Ayhan Küçükkaya, “Uzay çağında Milli Teknoloji Hareketi ile biz de varız” dedi. Küçükkaya, “TEKNOSİAD olarak yerli ve milli yazılım ile teknolojilerin geliştirilmesi, yurt içerisinde ve dışarısında kullanılan yazılım, bilişim ve teknoloji ürünleri ile ülkeye katma değer üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. TEKNOSİAD Kurucu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de, “TEKNOSİAD bünyesinde teknolojik imkanların en üst derecede kullanılmasını sağlayarak, ticaretin ve ekonomi ile üretimin gelişimini sağlamak en önemli amacımız” dedi.

TEKNOSİAD Kurucular Kurulu; Ayhan Küçükkaya, Ömer Küçükkaya, Burak Fidanverdi, Orhan Özyazıcı, Emre Bahtiyar, Atilla Ödünç, Cihangir Balıkçı, Zafer Topbaş, Hüseyin Bingöl, Vedat Kahraman, Ethem Okumuş'dan oluşuyor.