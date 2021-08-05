MIP’den denizlerin korunması için örnek hareket  

MERSİN - Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), geçtiğimiz pazar günü Tanzanya Bayraklı “Consul” adlı geminin denize balast suyu bıraktığını telefon kaydıyla belirleyip yöneticilerini anında bilgilendiren Deniz Hizmetleri ekibini ödüllendirdi. İlgili personel aldığı ödülü orman yangınında zarar gören yurttaşların ihtiyacında kullanılmak üzere Manavgat Orman Yangını Yardım Kampanyası’na bağışladı.



Gemi manevrasından dönen MIP Deniz Hizmetleri ekibi 1 Ağustos 2021 tarihinde Tanzanya Bayraklı “Consul” adlı geminin denize kirli balast suyu bastığını tespit ederek vido kaydına aldı. MIP ekibi, bir taraftan gemi mürettebatını uyarırken diğer taraftan kaydedilen görüntüyü kurum yöneticilerine iletti. Kamera kayıtları MIP Deniz Hizmetleri Müdürü tarafından prosedür gereği eş zamanlı olarak Mersin Liman Başkanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na gönderildi. Delil olarak kullanılan görüntüler sayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi gemiye 1 milyon 355 bin TL ceza kesti.



MIP Genel Müdürü Johan Van Daele konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çevreye ve denize saygılarının sonsuz olduğunu ve bunun kurum kültürünün en önemli unsuru olduğunu söyledi. İş birlikleri için belediye ekiplerine teşekkür eden Johan Van Daele, “Burada en büyük teşekkürü MIP Deniz Operasyonlarında görev yapan, çevre bilinci yüksek personelimize ediyoruz. Onların dikkati ve çabası takdire değer. Personelimizin duyarlılığı ve ilgili kurumların koordineli çalışması sayesinde daha büyük çapta yaşanacak kirliliğin önüne geçilmiş oldu. Elbette bu örnek çabaya bir teşekkür yetmez. Şirketimiz bu duyarlılığı gösteren tüm ekibi ödüllendirmiştir. MIP olarak çevre duyarlılığı olmazsa olmazımızdır. Bugüne kadar olduğu gibi ileriki süreçte her zaman çevrecilerin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.



MIP Deniz Operasyonları personeli ise kurumun verdiği ödülü, duyarlı bir davranışla Manavgat’taki orman yangınında zarar gören yurttaşların ihtiyacında kullanılmak üzere Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Kampanyası’na bağışladı. Baş makinist Osman Can Şahbaz, denizlerin ekmek kapıları olduğunu, korumanın ise vatandaşlık borcu olduğunu aktardı.