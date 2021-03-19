MIP’nin konteyner kapasitesi 3,6 milyon TEU’ya çıkarılacak

Mehmet Nabi Batuk / MERSİN

Mersin Uluslararası Limanı’nın küresel ligde rekabet gücünü artıracak 375 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi’nin (EMH2) temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) tarafından bölgede büyüyen iş hacmini ve limanın hizmet verdiği mega gemilerin sayısındaki artışı karşılayabilmek amacıyla hayata geçirilecek projede limanın toplan konteyner elleçleme kapasitesi 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkarılacak. Yatırımlar 1,5 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Daele: Mersin’in Doğu Akdeniz’e açılan stratejik kapı konumu daha da güçlenecek

Törenin açılış konuşmasını yapan MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Mersin Uluslararası Limanı genişleme projesi tamamlanmasıyla Mersin’in Doğu Akdeniz’e açılan stratejik kapı konumunun daha da güçleneceğini belirtti. Genişleme projesinin tamamlanmasıyla ayrıca 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye de dolaylı ek istihdam yaratılacağını belirten Johan Van Daele, “MIP olarak, yüksek ihracat ve ithalat iş hacmi ile en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalışmaktayız. Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin’in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız. Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu alandaki faaliyetlerimizi artırmaya, daha çok insana yeni istihdam olanağı yaratmaya kararlıyız. Dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirirken, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Böylece 2043 yılına kadar TCDD’den aldığımız emaneti, o günün teknolojisiyle asıl sahibi olan Türk halkına ve Mersin’e devredebileceğiz” dedi.

Yang: Mersin’in Doğu Akdeniz’deki ana merkez konumu sağlamlaşacak

PSA Avrupa, Akdeniz ve Amerika Bölgesel CEO’su David Yang ise törene video mesaj ile katıldı. Mersin Limanı EMH2 Genişleme Projesi’nin Mersin Uluslararası Limanı’nın sonraki dönemlerde yapacağı yatırım çalışmalarının başlangıcı olacağını söyleyen David Yang, “Yatırımımızdan yararlanacak olan kargo sahiplerine liman merkezli tedarik zinciri çözümleri geliştirecek, hassas programlanmış intermodal bağlantı ve teknoloji destekli dijital platformlar aracılığıyla kargoların lojistik bağlantısını ve görünürlüğünü artıracak ve Mersin’in Doğu Akdeniz Bölgesi için bir ana merkez olarak konumunu sağlamlaştıracaktır. MIP’nin oluşturduğu ekosistem ile altyapı, teknoloji ve insana yatırım yapmaya devam ederek, kente ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız” diye konuştu.

Su: Kentin istihdamına destek olacak

Genişleme projesinin kent ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını dile getiren Mersin Valisi Ali İhsan Su ise “Böylesi yatırımlar hem kentimizin istihdamına hem de sanayi üretimine çok ciddi destek olacak. Zira ilimizin hem tarımsal hem de sanayi üretimi açısından sahip olduğu zenginlikler, Mersin Uluslarasın Limanı vasıtasıyla genişleme yatırımının sonunda daha hızlı bir şekilde dünyaya gönderebilecek” şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu: Türkiye Avrasya’nın en önemli lojistik güçlerinden biri

Türkiye genelinde 4 bine yakın şantiyede yatırımların eş zamanlı olarak devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak hedefine her zamankinden daha yakın olduklarını söyledi. Türkiye’nin yükselişte olan Avrasya Bölgesi’nde lojistik bir süper güçlerden biri olduğunu vurgulayan Adil Karaismailoğlu, “Ulaşımın her alanında olduğu gibi denizlerimizde de güçlü Türkiye’ye yakışır projeleri hayata geçiriyoruz. Limanlarımızın sayısı bir bir artarken, çağa uygun niteliklere sahip tersanelerimizde gemi inşa sanayimizin kapasitesini genişletiyoruz. Devlet aklı ve iradesi ile özel sektörün gücünü bir araya getirerek dünya deniz ticaretine ağırlığımızı koyuyoruz. Rakamlar deniz ticaretindeki gücümüzü bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor: 2003 yılında Türk sahipli deniz ticaret filomuz 8,9 detveyt ton ile Dünya’da 17.nci sırada iken, 2020’de bu miktar, 29,3 milyon detveyt tona ulaşmış, sıralamamız da iki kademe artarak 15’e yükselmiştir. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 2003’te 190 milyon ton iken 2020’de %261 artış ile 496 milyon 642 bin tona ulaşmıştır.Denizyolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımalarımız da yine aynı dönemde, 149 milyon tondan %245 artış ile 365,4 milyon tona çıkmıştır. Limanlarımızda elleçlenen konteyner tonajı açısından da önemli mesafe kat ettik. 2003’te 2,5 TEU olan miktarı 2020’de 11,6 milyon tona yükselttik. Uluslararası Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı da %229 artış ile 2020 yılında 504 bin 752’ye ulaşmıştır. Bu tablo Türk denizciliğinin ve Türk limancılığının takdire şayan başarısının somut bir göstergesidir”

Mersin Uluslarası Limanı’nda son 13 yılda 1,2 milyar dolar yatırım yapıldı

Mersin hem Türkiye ekonomisi hem de Doğu Akdeniz’e hakimiyet açısından son derece stratejik bir noktada konumlandığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Mersin, genişleyen limanlarıyla, nükleer güç santralleriyle, Çukurova Havalimanı ile ülkemizin gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezi oluyor. Cumhurbaşkanımızın 3. Reaktörünün temelini attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve ihalesi tamamlanarak çalışmalarını başlattığımız Çukurova Havalimanı, bölgede gerçekleştirdiğimiz dev projelere birer örnektir. TCDD Mersin Limanı, Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in önde gelen limanlarından. Limanımız, coğrafi konumu, kapasitesi, serbest bölge ile komşu olması, ulusal ve uluslararası kara, hava, demir ve denizyolu modlarına entegre olmasından dolayı ülkemiz için büyük bir önem arz etmekte. 2007-2020 yılları arasında Mersin Uluslararası Limanı’na 1,2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Sadece ülkemiz için değil, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işlevi olan limanımız, sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir. Zira, uluslararası deniz taşımacılığında Akdeniz limanları, Asya-Avrupa hattında aktarma limanları olarak önem kazanmaktadır.”

Genişleme yatırımı 1,5 yılda tamamlanacak

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi’nin 1,5 yılda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Mersin Limanımız, genişletme projesiyle; güneyde toplam 880 metrelik rıhtıma sahip olacak ve 400 metrelik 2 mega geminin yanaşmasına uygun hale getirilecek. Limanımızın kapasitesi bu sayede 2,6 milyon TEU’dan, 3,6 milyon TEU’ya ulaşacaktır.

Atatürk Parkı zarar görmeyecek

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi ile ilgili kamuoyunda çıkan iddialara da yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Gerek Türkiye gerekse bölge ekonomisine çok önemli katkı sunacak projemizle ilgili çalışmalarımız sırasında maalesef herhangi bir gerçekliği olmayan, bizleri üzen iddia ve haberler de kamuoyu ile paylaşıldı. Bu konu hakkında sizlere şunu söylemek isterim ki, öncelikle Mersin Limanı Genişleme Projemiz, “İşletme Hakkı Sözleşmesi” gereğince belirlenen sınırlar çerçevesinde planlanmıştır. Yani limanımızı genişletirken, Atatürk Parkı bu alanın sınırları dışında yer almaktadır. Dün olduğu gibi yarın da Mersinli vatandaşlarımız ve geleceğimiz çocuklarımız, Atatürk Parkı’nın kendilerine sunduğu konfor ve imkanlardan faydalanmaya devam edeceklerdir. Bunun yanında Atatürk parkının diğer ucunda bulunan ve mevcutta çok eski bir yapıya sahip olan Çamlıbel Balıkçı Barınağını rehabilite etmek ve geliştirmek için etüt-proje çalışmasını da bakanlık olarak başlattık. Mersin ilinde denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla su sporları merkezi ve tekne yanaşma yeri amacıyla barınak kapasitesi arttırılarak yenilenecek ve ayrıca bu kıyı şeridinde Mersin halkının faydalanacağı 800 m.lik yürüyüş yolu, iskele ve seyir terasının yer aldığı rekreasyon alanı da yer alacaktır.”

Mersin’in yük transfer merkezi vasfı ileri bir noktaya taşınacak

Mersin’in her yıl gelişen uluslararası yük transfer merkezi vasfını ileri bir noktaya taşımak için Mersin Konteyner Limanı etüt-proje çalışmalarının devam ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Amacımız, ülkemizin her şehrini olduğu gibi Mersin’imizi de kalkındırmak, istihdamını artırmak, gelişimine katkı sunmaktır. Mersin Uluslararası Limanı, çok modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla, Orta Doğu ve Karadeniz’le olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla Mersin Liman İşletmesi hem ülkemizin en büyük limanıdır hem de Doğu Akdeniz’in lider limanları arasında yer almaktadır. Ülkemizin lojistik gücünü, sadece bölgesel değil küresel anlamda da perçinlemektedir” dedi.

“Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarını alacak”

Yük ve yolcu taşımacılığında denizyollarının ağırlığının arttığına dikkat çeken Adil Karaismailoğlu, mavi vatan olarak tanımladığı Akdeniz’in her karışında söz sahibi olmak için kamu ve özel sektör iş birliği imkanlarını sonuna kadar seferber ettiklerini dile getirerek “Elbette yürüdüğümüz uzun bir yol. Ancak ülkemiz son dönemde, Doğu Akdeniz’e ve tüm Akdeniz havzasına ilişkin hedeflerini iddialı bir şekilde ortaya koymuştur. Akdeniz’de hakimiyetimizi artırmak üzere ekonomik, siyasi ve askeri boyutlarda gösterdiğimiz kararlılık tüm dünyanın malumudur. Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak sondajların, bölge ülkeleriyle yapılan deniz yetki anlaşmalarımızla edineceğimiz kazanımlar ve savunduğumuz ticari haklar, ülkemizin âli menfaatleri gereğidir ve anamızın ak sütü gibi helaldir. Hakkımızı alacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” diye konuştu.