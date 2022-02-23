Miryana Kozmetik, güzelliğin “kod”larını yazıyor 

Duygu GÖKSU



İZMİR - Kozmetikte dünyanın tanıdığı Türk markaları yaratma hedefiyle yola çıkan Miryana Kozmetik, şu anda 50’ye yakın yerli ve uluslararası kozmetik markasına saç ve cilt bakım ürünü üretiyor. Yaklaşık 35 başarılı markayı, fikir aşamasından başlayarak, pazara ulaşıncaya kadar desteklediklerini söyleyen firmanın kurucusu Ersan Gülbahar, kozmetik marka sahiplerinin yaşadıkları sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için yıllar süren yazılım geliştirme çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi. Proje koordinatörü Sinem Yılmaz da yazılımın, kozmetik sektöründeki tüm üreticilerin kullanımına açılacağını vurguladı.

Kozmetik sektörünün Türkiye’de büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ve dünyanın tanıdığı bir Türk markası yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Gülbahar, “Türkiye’de hala dünyanın tanıdığı bir kozmetik markası yok. Buna aday partnerler geliştirmeye çalışıyoruz. Kozmetik marka sahiplerinin yaşadıkları sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için üzerinde çalıştığımız yazılım projemizin sonuna geldik” diye konuştu.

Ürünün güvenilirliği hızlıca hesaplanacak

Kozmetik üreticilerinin ürün güvenlik değerlendirmesi konusunda yaşadıkları telaşları ortadan kaldıracak bir yazılım oluşturduklarını ifade eden projeninkoordinatörü Sinem Yılmaz, “Bu yazılımla birlikte sektördeki üreticiler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği standartlara kolay şekilde ulaşabilecek. Örneğin, nemlendirici bir kremdeki herhangi bir maddenin yüzde kaç emilmesi gerektiği gibi standartlar var. Hammaddelerin emilebilirlik oranı gibi standartları kolayca ölçebilecek yazılımı, sektördeki tüm üreticilerin kullanımına açacağız. Bütün üreticiler ürünlerinin güvenirliliğini hızlıca hesaplayabilecek. Kozmetik mevzuatı gereği, zorunlu olan kozmetik ürün güvenlik değerlendirmesi kolayca yapılabilecek. Böylece, marka sahiplerinin daha güvenli ürünler üretmelerini sağlarken, tüketicilere de daha güvenli ürünler tüketmeleri konusunda yol göstermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yazılım için büyük emek harcadıklarını ve her firmanın bu yazılımı temin edebileceği alt yapının son aşamalarında olduklarını vurgulayan Yılmaz, “Kozmetik sektörümüzün gelişmesi için hayata geçirmek üzere olduğumuz birçok proje var. Yılda binin üzerinde Ar-Ge ürünü çalışıyoruz. Uluslararası organik sertifika kuruluşlarının denetiminde yüksek kalite prosedürlerine uygun üretim yapıyoruz. GMP sertifikalarına sahibiz. Çalışmalarımızın neredeyse tamamını ürüne dönüştürebiliyoruz” açıklamalarında bulundu.