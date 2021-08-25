Miryana Kozmetik’in hedefinde Avrupa var

Duygu GÖKSU

İZMİR - Kozmetik pazarında yer alan markalara, formülden Ar-Ge’ye, yasal mevzuat süreçlerinden tasarıma kadar her alanda hizmet veren Miryana Kozmetik, öne çıkmak isteyen markalara ve yeni girişimcilere, ambalaj, konsept hazırlama, üretim ve üretim sonrası gibi konularda destek sunuyor. Miryana Kozmetik Kurucusu Kimyager Ersan Gülbahar, Avrupa kozmetik sektöründe bir Türk üretici olarak daha fazla anılmak istediklerini söyledi.

Kozmetikte kendi markasını yaratmak isteyenlere deneyimlerini aktararak girişimcilerin hayalindeki ürünleri kaliteli bir şekilde ürettiklerini ifade eden Gülbahar, “Uluslararası organik sertifika kuruluşlarının denetiminde yüksek kalite prosedürlerine uygun üretim yapıyoruz. GMP sertifikalarına sahibiz. Saç ve cilt bakımı ürünleri üretiyoruz. Spa salonları, lüks güzellik salonları, parfümeriler, kuaför toptancıları, eczaneler, organik marketler, aktarlar, doğal konseptler, dermotolojik ve bitherapie alanında Türkiye'de kendi marketini oluşturmak isteyen her perakendeci için kozmetik ürünler üretiyoruz. Fason üretim yaptığımız çoğu marka, sektöre işbirliğimizle giriş yaptı. 40’ı aşkın müşterimiz bulunuyor, bunun yüzde 70’i girişimci” dedi.

Türkiye’de kozmetik eğiliminin artacağını öngörerek, tamamen sektördeki potansiyel girişimcilere fason üretim yapmak üzere iş kurduğunu aktaran Gülbahar, “Her zaman markaların mutfağı olarak çalıştık ve sistemimizi markaların başarılı olabilme stratejileri üzerine kurduk. Her fikir çok özeldir, bir fikir olarak Miryana Kozmetik’te doğup büyüyen markaların hepsi bizim de başarımızı gösteriyor. En iyi üretimi, inovasyonu ve Ar-Ge’yi yapıyoruz. Bugüne kadar, bir fikirken tanıştığımız markalar büyüdü, ağaç oldu, meyve verdi ve bizi de bu hale getirdi. Şu an uluslararası ve yerli birçok firmaya üretim yapar hale geldik” ifadelerini kullandı.

“Ciromuzun yüzde 40’ını Ar-Ge’ye ayırıyoruz”

Yılda binin üzerinde inovatif ürün üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gülbahar, “Yıllık ciromuzun neredeyse yüzde 40’ını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Kozmetik sektöründe talepler ve ihtiyaçlar günümüz şartlarına göre sürekli çeşitleniyor. Talep ve ihtiyaçları yakından takip ederek, müşterilerimize pazarlama desteği sunuyoruz. Uçuk fikirler de bizi çok mutlu ediyor. Kozmetik sektörüne bazı noktalarda yön veriyoruz” dedi.

Pandemi sürecinden yüzde 22 büyümeyle çıktıklarını söyleyen Gülbahar, “İş kollarımızı çeşitlendirmiş olmamız salgın sürecinde bizi olumsuz etkilerden korudu. Organik kozmetikten, eczane gruplarına kadar birçok alanda çalışmalarımız var. Rusya, Ukrayna, Çin, Irak, Libya, Mısır’da iş ortaklarımız var. Avrupa pazarında daha çok yer almak istiyoruz. Sadece Avrupa’daki Türk firmalarla değil, daha çok Avrupalılara üretim yapmak istiyoruz. Avrupa’da bir Türk üretici olarak anılmaktan gurur duyuyorum” açıklamalarında bulundu.