Mızrak Makine, yeni yatırımı gündemine aldı

DÜNYA (BURSA) - Mızrak Makine, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 20 bin metrekarelik kapalı alanda ağırlıklı olarak mobilya ve orman ürünleri sektörlerinde kullanılmak üzere ahşap işleme makineleri üretiyor. Mızrak Makine’nin ürettiği makineler yurt içinde birçok mobilya devi marka tarafından kullanılırken, yurt dışında da birçok sektör tarafından tercih ediliyor. “1976’dan bu yana daima en iyisi” sloganıyla üretime ve ekonomiye değer katmaya devem eden Mızrak Makine 120’yi aşkın personel sayısı ve mühendis kadrosuyla Ar-Ge çalışmalarını sürdürerek sektörün üretimini hızlandıracak ve kolaylaştıracak makineler üretmeye devam ederken, üretimi tamamlanan makineler Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor.

1976 yılında Necmettin Mızrak, Fahrettin Mızrak, Mehmet Mızrak kardeşlerin Bursa Beşyol’da açtığı küçük bir dükkanda sektöre giriş yaptığını anlatan Mızrak Makine Endüstri Mühendisi Ömer Mızrak, planya makinesi üretimiyle başlayan yolculuğun gelinen noktada özel üretimlerle geliştiğini ifade etti. Mızrak, “Artan talep ve üretim hacmiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde daha büyük bir yerde faaliyetlerine devam ederken; 2004-2005 yılında ürettiğimiz Çizicili Yatar Daire Makinası üreterek piyasaya sürdük. Kenar bantlama makinesinin de Ar-Ge çalışmalarıyla beraber büyük sıçrama yaşadık. Bugün Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda üretimimizi sürdürüyoruz. Mevcut yerimiz şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldi bu konuda da yeni bir yatırımımız olacak” dedi. Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere ihracat yaptıklarına değinen Ömer Mızrak, pandemiyle toplam ihracatın yüzde 15’ini Avrupa ülkelerine yaptıklarını aktardı.

“Ahşabın olduğu her alandayız”

Makinelerin kullanım alanlarının büyük ölçüde ahşap üzerine olduğuna işaret eden Ömer Mızrak, alimunyum, demir kesimi için gönyesi daha sağlam makine talepleri olduğunda da özel üretimle taleplere yanıt verdiklerini söyledi. Mızrak, “Hayatın her yerindeyiz. Ev ve işyerlerinde, hastanelerde hayatın her alanında kullanılan dolapların, mobilyaların, ahşabın olduğu her alandayız. Ahşabın ham halinden kesilip nihai ürün elde edilmesini sağlayan makineleri bizler üretiyoruz. Ahşap, tahta, mdf, suntayı gördüğünüz her yerde Mızrak Makine’nin imzası mutlaka vardır. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikamız ana üretim merkezimiz olmakla birlikte talaşlı İmalat alanında Osmangazi’de Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki yerimizde faaliyetlerimiz sürüyor. İstanbul Ümraniye, İstanbul Başakşehir ve İzmir Gaziemir’de 3 şubemiz yer alıyor. Fabrikamızda üretilen ürünler bu 3 noktada fabrika satış mağazası konseptiyle hizmet veriyor. Ayrıca Türkiye’nin 15 noktasında ürünlerimizin satışını gerçekleştiren Mızrak Makine’nin distribütörlüğünü üstlenen bayiler yer alıyor” diye konuştu.