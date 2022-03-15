MKP OSB’de Levent Kalın güven tazeledi

DÜNYA (BURSA)

Mustafakemalpaşa OSB Başkanı Levent Kalın, 307 hektar alanda kurulu organize sanayi bölgesinde, 40 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 1.900 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, “1990 yılında kurulan ve başlangıçta 60 hektar büyüklüğü olan bölgemiz gelişimini sürdürmektedir. Şu anda doluluk oranımız yüzde 64 düzeyinde. Biz alt yapı yatırımlarımızı bütçe imkanlarımız oranında tamamlıyor ve tahsisli parsellerin de bir an önce faaliyete geçmesi için yatırım çağrısında bulunuyoruz. Bizlere güvenip yeniden yönetimi emanet eden katılımcı sanayicilerimize de teşekkür ediyoruz” dedi. Genel kurulda MKP OSB’nin 2022 yılı gider ve yatırım bütçesi 318 milyon 950 bin 360 lira olarak kabul edildi. Bölge 2022 yılında ağırlıklı olarak atık su arıtma tesisinin yenilenmesi ve proses su temini ile ilgili su deposu vb. ile bölge için yol yapımı gibi yatırımlara odaklanacak.

Levent Kalın’ın başkanlığındaki Mustafakemalpaşa OSB’nin yönetiminde Cevdet Çağal, Atalay Çetin, Mehmet Caner Dink, İbrahim Etkeser, Kasım Öztürk, Mustafa Eruslu yer aldı.