MKS Marmara Kimya’nın yatırımı mahkemeye taşındı

Esra ÖZARFAT



BURSA - MKS Marmara Kimya Sanayi’nin Gemlik Körfezi’ne kurulu tesisinin kapasitesini genişletme ve buna bağlı deniz deşarjı projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği onay tartışma konusu oldu. Projeyle birlikte saatte 5 bin 500 metreküp soğutma amaçlı kullanılacak deniz suyunun, deniz suyu sıcaklığında artışa neden olacağını ve buna bağlı olarak müsilajın yeniden meydana geleceğini gerekçe gösteren çevreciler karara tepki gösterdi. Bursa Barosu, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, DOĞADER, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili ve vatandaşlar adına Av. İsmail İşel, Gemlik’te kurulu Marmara Kimya Sanayii’nin derin deşarj projesinin iptali için dava açtı.

Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, “Marmara Denizi can çekişiyor, felaket müsilajla su üstüne çıktı, kıyıları kapladı. Bu acı tabloya rağmen önlem alması gerekenler, aksine girişimlerle Marmara Denizi’ne bir hançer daha saplamak için çalışıyorlar” dedi. Marmara Denizi’ndeki müsilajın 3 temel nedenini; ‘deniz suyu sıcaklığının artması, denizdeki kirlilik ve deniz suyu seviyesinin azalması’ olarak ifade eden Öztosun, “Faaliyete geçirilmek istenen proje ise her 3 sebebi de kuvvetli şekilde besleyecek niteliktedir. Bakanlık tarafından hazırlanan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı’nda son 20 yılda deniz suyunun zaten 2 derece ısındığı tespit edilmiştir. Devasa büyüklükteki bu faaliyette önemli bir buharlaşma olacağı da meydandadır” diye konuştu.

“Bu müdahale körfezi bataklığa çevirir”

Kamu kurumlarının kamu kaynaklarını kullanarak, Marmara Denizi’ni insan kaynaklı atıklardan temizlemek için büyük yatırımlar yaptığına dikkat çeken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Endişelerimiz, bilimsel ve akademik çalışmaların sonucu. Yaptırdığımız çalışmalar, suyun ısıtılmasına neden olacak en küçük bir müdahalenin dahi, körfezi bir bataklığa çevirme ihtimali olduğunu gösteriyor. Deniz yaşamının sona erme ihtimalinden bahsediyor. Bir yandan ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları, derin deşarjdan vazgeçip sudaki azot ve fosfor yükünü azaltabilmek adına yatırım yapıyor. Büyükşehir belediyemiz Orhangazi’de bu yıl yapacakları arıtmayla Orhangazi’den Gemlik’e gelen kirli suyu arıtacak. Kamu kendi kaynaklarını bu iş için mücadeleyle kullanıyor. Bir imzayla, bir firmaya gel kardeşim denizi istediğin hale getir diyerek onay veriyorlar” açıklamasını yaptı.

“Gerçek dışı verilerle yanlış algı oluşturuluyor”

MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi AŞ’den yapılan açıklamada Gemlik’teki tesislerinde ileri teknoloji ile üretilen ürünlerin yüzde 70’inin ABD ve AB pazarlarına ihraç edildiği kaydedildi. Yeni yatırımlar kapsamında, çalışan tesisler de dahil olmak üzere, tüm tesislerin soğutma ihyacını karşılamak için tasarlanan deniz suyu ile soğutma sistemi hakkında gerçek dışı verilerle yanlış algı oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, “Deniz suyu ile soğutma uygulamaları dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, soğutma kulelerine gerek bırakmadığı için, yeraltı su kaynakları ihyacını ciddi ölçüde azaltan ve enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu bir projedir. Projemizde uygulanması öngörülen seyreltme metodu ile denizde ısınma, bölgesel anlamda bile söz konusu değildir. Uygulamanın kontrolü için, denize dönen suyun sıcaklık ve diğer bazı parametreleri sürekli ölçülecek ve bu ölçümler bakanlıkça on-line olarak izlenecektir. Uygulanacak bilgisayar tasarımlı difüzör sistemi sayesinde oluşacak çok katlı seyreltme ile Gemlik Körfezi’nin hidrobiyolojik şartlarında asla hiç bir değişiklik olmayacaktır. Ülkemiz ekonomisi için üremin ve yarımın vazgeçilmez olduğu günümüzde, sübjektif değerlendirmelerle süreci engelleme veya geciktirmeye çalışmanın, Gemliğimize ve ülkemize fayda getirip getirmeyeceğini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi. 1976 yılında kurulan MKS Marmara Kimya, Pentaeritritol’un Türkiye’de tek üreticisi.