Mobil ekipten engelli araçlarına ücretsiz bakım ve onarım

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından bakım ya da onarım gerektiren engelli bireylerin araçları mobil ekip aracılığıyla yerinde veya atölyede ücretsiz onarılıp vatandaşlara teslim ediliyor.

Örnek alınacak hizmet

Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi'nde ustabaşı olarak çalışan Şeref Özel, hizmetin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Belediye olarak yerinde yapılacak bir arıza varsa yerinde yapıyoruz. Eğer büyük bir arıza veya bakıma ihtiyaç varsa atölyemize getirip burada tamamlayarak en kısa sürede teslimatını yapıyoruz. Mobil araç olarak Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçemizde hizmet veriyoruz ama diğer ilçemizden de kendi belediyeleri veya kişiler kendisi getiriyor. Bunların arızasını ve bakımlarını tamamlayıp kendilerine teslim ediyoruz."

Ayda 50 kişiye hizmet veriliyor

Özel, ekip olarak 3 kişi çalıştıklarını ve vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi. Kayseri'de her engellinin ihtiyaç duyduğunda bu hizmetten faydalanmasını istediklerini vurgulayan Özel, "Aylık 50 civarında engelliye hizmet veriyoruz. Bu araçların tamirinde özellikle işçilik çok para tutuyor. Burada işçiliği tamamen ücretsiz yapıyoruz. Ufak tefek rulmandı, kabloydu, sigortaydı onları da belediyemiz karşılayarak bakım ve onarımını yapıyoruz. Bütün engelliler gelsin. Özel tamircilere boşa para vermesinler" diye konuştu.