Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli İhracatçılar Birliği, WORLDEF işbirliği ile Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığında online olarak Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması etkinliği düzenledi. Açılış konuşmasını yapan DENİB Başkan Yardımcısı Sedat Erikoğlu, 7,8 milyar olan dünya nüfusunun 4,5 milyarının internet kullanıcısı olduğunu belirterek, “Küresel bir köy haline gelen dünyada, dinamizmin ve mobilitenin çarklarına ayak uydurmak zorundayız” dedi.

Deneyimden Geleceğe E-İhracat Buluşması’nda Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Bölümü Müdür Yrd. Bora Gülşeni, n11.com Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Altınay, English Home E-Ticaret Direktörü Üzeyir Karakaş, The Digital 360 Kurucu Ortağı Özge Karadaş, Chakra E-Ticaret Direktörü Aykut Kaymaz, Hoagard Kurucu Ortağı Çağrı Ayten ve Arzum E-Global Proje Yöneticisi Melih Doyuran e-ihracat konusunda bilgi ve deneyimlerini aktardılar.

“Teknolojinin ticareti de etkisi altına aldı”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sedat Erikoğlu, teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin birçok alanı etkilediği gibi ticareti de etkisi altına aldığına dikkat çekti. İcat edildiği yıllarda neredeyse bir ev büyüklüğünde olan bilgisayarların bugün cebe girebilecek kadar küçüldüğünü söyleyen Erikoğlu, “Artık dünyanın neresinde olursak olalım 7/24 internete erişim sağlayabiliyoruz. Küresel bir köy haline gelen dünyada, dinamizmin ve mobilitenin çarklarına ayak uydurmak zorundayız. Çünkü dünya nüfusunun belli bir kısmı uyurken, aslında diğer kısmı uyumuyor” diye konuştu.

Özellikle COVID-19 pandemisi döneminde teknolojinin öneminin belirgin olarak hissedildiğini vurgulayan Erikoğlu, “Bugün, yaklaşık 7,8 milyar olan dünya nüfusunun takriben 4,5 milyarlık bölümü internet kullanıcısı ve bu da dünya nüfusunun % 60’ını oluşturuyor. İnternet kullanımının giderek artması, tüketicilerin çevrimiçi araçları aktif olarak kullanabilmeleri, sosyal medya platformlarında çevrimiçi olabilmeleri pazarlama ve ticaret ekosisteminde de değişikliklere yol açıyor. Salgın döneminde teknolojinin ne denli önemli olduğuna hepimiz fazlasıyla şahit olduk. Teknolojik altyapılarına yatırım yapan firmalar bu süreçten kazançlı çıktı. Bu noktadan hareketle Denizli İhracatçılar Birliği olarak WORLDEF ile birlikte Deneyimden Geleceğe E-İhracat Liderler Buluşması’nı düzenledik. Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracat konularında deneyimli olan şirketlerin yöneticilerini üyelerimizle araya getirmeyi hedefledik. Dijital platform üzerinden düzenlediğimiz etkinlikte yapılacak bilgi ve tecrübe paylaşımlarının katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.