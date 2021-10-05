Mobilya sektörü dünyayla buluştu

BURSA (DÜNYA) - MODEF EXPO 2021 45. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını tüm dünyaya açtı. Fuar 9 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak. Fuarın açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, milletvekilleri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “150’nin üzerinde firmamız fuarımıza katılım sağlıyor. 110 ülkeden alım heyeti hedefledik. Bunun yanı sıra kendi işyerlerinden fuara katılım sağlayan birçok mobilyacımız mevcut. İnegöl, Türkiye’nin 21’inci büyük ekonomisi, 17’nci büyük ihracat yapan merkezi ve dış ticaret fazlası veren 10’uncu büyük ekonomisi olmasıyla birlikte tamamen bir sanayi şehridir. Mobilya İhtisas OSB’mizin de son aşamasına geldik. Yer dağıtımlarını da yaparak sanayicimizle OSB’mizi buluşturmuş olacağız. Bunun yanında KOBİ ölçeğinde büyük sanayiciyi İnegöl’e getirecek 4’üncü OSB için talepler geliyor. Bu bağlamda bu şehri planlarken sanayi şehri olarak planlamamızda ciddi fayda vardır” dedi.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve aynı zamanda MOSFED Başkanı Ahmet Güleç de mobilyacıların ihracatın akıncıları olduğunu vurguladı. Bu yılsonunda 4.5 milyar dolar mobilya ihracatı yapmayı hedeflediklerini açıklayan Güleç, 2023’te dünya mobilya ticaretinin yüzde 5’ini Türk mobilyacılarının alacağını kaydetti.