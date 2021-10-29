Mobilyacının ilgisi Torbalı OSB'yi 5 kat büyütecek

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Pandemi ile birlikte son iki yılda yüzde 40 büyüme gösteren İzmir mobilya sektörünün organize sanayi bölgesi (OSB) özlemi sona erdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir’in Torbalı ilçesindeki mevcut organize sanayi bölgesinin genişleme alanına, sadece mobilya sektöründen yatırımcıların alınması kaydıyla onay verdi. Buna göre Torbalı OSB’nin ismi Torbalı Karma ve Mobilya OSB olarak değişecek.

İzmir mobilya sektörünün kümelenme modeli ile fark yaratarak dış ticaret fazlası verdiğini belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Nevzat Artkıy, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İZTO ve Torbalı Ticaret Odası’nın ortaya koyduğu sinerji ile uzun yıllardır sürüncemede kalan Mobilya OSB’nin yer probleminin çözümüyle sektörün yeni bir ivme kazanacağına dikkat çekti.

Nevzat Artkıy, “Şu an 66.6 hektarlık OSB alanı onaylanmış durumda. 2 milyon metrekare yer olsa dahi burayı doldurabilecek kapasitedeyiz. 5 katı talep aldık. OSB’lerde en küçük parsel 3 bin metrekare olmak zorunda. Talepleri azami noktada karşılamak için fabrika büyüklükleri azalacak. 10 bin metrekare yerine 7 bin metrekarelik parseller oluşturmak gibi seçenekleri hayata geçireceğiz. 62-64 fabrika yatırımı planlanıyor. Müteşebbis heyet oluştuğunda yer tahsisleri için kura veya başka seçenekler gündemde” diye konuştu.

“Kent içinde büyük rahatlama olacak”

Torbalı Karma ve Mobilya OSB’nin devreye girmesi ile Karabağlar semtindeki sıkışık düzende devam eden mobilya imalatının organize bir yapıya kavuşması ile ilçede kentsel dönüşümle ilgili en büyük sıkıntının aşılacağını kaydeden İZTO Meclis Üyesi Nevzat Artkıy, şunları söyledi: “1974’te Karabağlar’da küçük işyerleri ile başlayan sektör uzun süredir yükseliş trendinde. OSB’nin devreye girmesi ile birlikte Karabağlar İlçesi’nde Paşaköprü mevkiinden Hasan Hüseyin Köprüsü’ne kadar olan 2 milyon metrekarelik alanda planlanan kentsel dönüşümün önü açılacak. Bu büyük rahatlama sağlayacak. Biz de bu arada boş durmayacağız. İzmir’de yakın çevrede mobilyada esnaf grubuna hitap edecek sanayi sitesi için yer arayışlarını sürdüreceğiz. Bu konuda mobilyacılar esnaf odası ile birlikte çözüm için güç birliğimiz devam edecek.”

Ara elemanı için eğitim verilecek

3 binin üzerinde istihdam hedeflenen Torbalı Karma ve Mobilya OSB’de sektörün ara eleman sorununun çözümü için eğitim bölümü açılmasının da projeleri arasında yer aldığını ifade eden Nevzat Artkıy, şöyle konuştu: “OSB’deki son teknolojiye sahip fabrikalar, KOBİ ve daha üstü firmaların üretim alanları olacak. Dolayısıyla nitelikli işgücü ihtiyacı artarak devam edecek. Bu ihtiyacı karşılamak için eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitim, planlamalarımız içinde öncelikli konularımız arasında yer alıyor.”