Mobilyada çıkış katma değerle yakalanacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin dünya pazarlarından daha fazla pay alabilmesi ve bunu sürdürülebilir kılması için daha fazla katma değere odaklanması gerektiğine işaret eden Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Güçlü yönlerimizi birleştirip ‘Türkiye mobilya ülkesidir’ anlayışını oturtmamız gerekiyor” dedi. Bunun da yolunun işbirliği kültüründen geçtiğini kaydeden Güleç, “Mobilyada her zaman tasarımla katma değer oluşturma imkanı var. Türkiye’nin her noktasında üretim yapılarak istihdam sağlama imkanı olan sektör ayrıca mermer, metal, aksesuar gibi pek çok sektörü de destekliyor.

Ayrıca, tasarımlarımızı sanatla desteklememiz, değerlerimizi dünyaya kabul ettirmemizin bir yoludur” diye konuştu. Dünya ticaretinin 2008 yılından bu yana ciddi bir büyüme kaydetmediğini vurgulayan Güleç, Türkiye’nin dünya ticaretinden yüzde 0.8 pay aldığını dile getirdi. Güleç, “80 bin ihracatçımızı 100 bin ihracatçıya çıkarmak mı? 80 bin ihracatçımızı yüzde 20 büyütmek mi? Bunun kararını vermemiz gerekiyor. 80 bin ihracatçımız yüzde 20 büyürse zaten ihracata yönelik üretim yapan diğer firmaları da büyütmüş olacak” açıklamasını yaptı. Üretimde yapılacak sadeleştirme ve geliştirilecek iş birliği kültürü sayesinde ihracatta da katma değerin yakalanabileceğini savunan Ahmet Güleç, bir zihinsel değişim yaşanması gerektiğine dikkat çekti. Güleç, şunları söyledi: “Hangi pazarda, hangi ürünle rekabetçiysek o ülkede her koldan işbirliği sağlanmalı. Çok fazla ihracatçı var ve birbirleriyle rekabet eder hale geldiler. Her ülkenin kendine göre Türkiye ile ticaretini geliştirme noktasında hikayesi var. Buralarda derinleşmemiz lazım. Genel anlamda ticarileşmiş tasarımları oluşturmalıyız. Pandemide de gördük ki daha konforlu ve tasarım odaklı ürünlere ihtiyacımız var. Akıllı mobilya anlayışını, tasarım mobilya anlayışını adede döndürebilmemiz lazım.”

“Dünyada mobilya stokları bitti”

Türk mobilya sektörünün pandemiye rağmen ihracatını artıran ender sektörlerden biri olduğunun altını çizen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, artış kaydettikleri pazarlarda ilk sırada ABD, ikinci sırada AB ülkelerinin yer aldığını ifade etti. Güleç şu bilgileri verdi, “Amerika’da pandemi döneminde eve dönüşle birlikte mobilya talebinde ciddi bir artış oldu. Dünyanın hemen hemen her yerinde aynı durum söz konusu. Biz bundan pay aldık. Ayrıca Almanya, İngiltere ve Hollanda’ya da ihracatımız arttı. Bu yıl da bu pazarlarda artış bekliyoruz. Dünyada mobilya stokları bitti. Bu yıl stoklar yeni koleksiyonlarla yeniden oluşturulacak. Türkiye olarak bu noktada ciddi bir avantaja sahibiz.”

“Dünya düşünürken biz faaliyete geçmiş olacağız”

Bu noktada 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Avrupa’nın en büyük mobilya fuarını düzenleyeceklerini hatırlatan Güleç, “Avrupa’da bu yıl depolar boş ve bir fuar düzenlenmeyecek. Köln fuarı 2022’ye ertelendi, İtalya eylül ayında yapılacak. Avrupa’nın ilk büyük mobilya fuarını yeni koleksiyonlarla yapacağız. Bu en az 2 milyar dolarlık iş bağlantısı demek. Şimdiden hedefimiz, dünyanın en büyük ciro yapan mobilyacılarını, en iyi tasarımcılarını, en iyi tüccarlarını İstanbul’a getirmek. Hedef yaklaşık 10 bin yabancı firmanın gelmesi. İstanbul’a ciddi bir yabancı akını olacak. Hem otellere, hem de esnafa, kısacası şehir ekonomisine fayda sağlayacak. Dünya düşünürken biz faaliyete geçmiş olacağız” diye konuştu. Güleç, ilk defa bir sektörün aynı organizatörle toplam 260 bin metrekare alana sahip iki farklı alanda fuar yapacağına dikkat çekerek, bin firma ve 3 bin markanın yer alacağını, 2 bin alıcının ulaşım ve konaklamasını karşılayacaklarını, dünyanın büyük alıcılarının özel olarak ağırlanacaklarını aktardı.

“2030’da dünyanın mobilya üretim merkezi olacağız”

Türkiye genelinde 50 bin mobilya mağazası bulunduğunu, sektörün 500 bin kişi istihdam ettiğini kaydeden MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, hedeflerinin bu yıl ihracatı artırarak 100 bin ek istihdam sağlamak olduğunu açıkladı. Bu yıl mobilya ihracatını 500 milyon dolara çıkarmayı, 2022’den itibaren de her yıl 1 milyar dolar artırmayı hedeflediklerini açıklayan Ahmet Güleç, son 10 yılda Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinden yüzde 2 pay aldığını, dünyanın 8’inci büyük mobilya ihracatçısı konumunda olduğunu söyledi. Güleç, “2030’a doğru Türkiye dünyanın en önemi mobilya üretim merkezlerinden biri olacak. Payını da yüzde 10’a doğru kademeli olarak artıracak” dedi. Pandemide mobilyada e-ticaretin yüzde 30 arttığına da değinen Güleç, orta ve alt segment ile küçük parçaların e-ticarette ağırlığının devam edeceğini, ancak orta ve üst segmentte ise dijital tanıtımın yanı sıra fiziki mağazalara ihtiyaç duyulmaya devam edeceğini anlattı. Ahmet Güleç, haftasonu kısıtlamalarının esnetilmesinin iç pazarı hareketlendireceğini de bildirdi.