“Moda fuarları, 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için stratejik öneme sahip”

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Egeli kumaş üreticileri, hazır giyimcileri ve tekstil makinecileri işbirliğinde gerçekleşecek Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının lansmanı yapıldı. Toplantıda, 15-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek fuarın sektörün yıl sonu 1,5 milyar dolarlık bölge ihracatı hedefine ulaşmasında rol oynayacağına dikkat çekildi.

Türkiye’de tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarının aynı anda sergilendiği ilk fuar olan Fashion Prime-4. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile ilk kez İZGİ Fuarcılık tarafından düzenlenecek Fashion Tech Fuarı’nın tanıtım toplantısı İzmir Marina’da yapıldı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir 1,5 yıldır yaşadığı kış uykusundan uyanacak. Bu fuarlarımızın şehrimiz ile birlikte ülke ekonomisine çok önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz” dedi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul, çifte fuar ile birlikte sektörün yeniden canlanacağını belirtirken Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, fuarın kent ekonomisine katkısına dikkat çekti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, “Bileşenlerin sinerji ile ortaya çıkacak fuar, hedefe ulaşmamızda stratejik rol oynayacak” dedi. Kumaş ve aksesuarcıların düzenlediği fuara üreticiler olarak katıldıklarını, bu yıl tekstil makinecilerinin de fuara monte olduğunu belirten Sertbaş, “1.5 milyar dolarlık ihracat hedefi için bu fuarlara ihtiyacımız var” dedi.

Moda teknolojileri bu fuarda buluşacak

4. Fashion Prime ile eş zamanlı düzenlenecek Fashion Tech Fuarı, sektörün makine ve teknoloji üreticilerini 15-17 Eylül tarihleri arasında Fuar İzmir’de buluşturacak. Fuarda, hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde kullanılan makine ve teknolojilerin yanı sıra tekstil makineleri ile tekstil baskı teknolojileri sergilenecek.