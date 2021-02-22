MODEKO, nisanda 400 mobilya markasını bir araya getirecek

İZMİR - Pandemi sürecinde sancılı günler geçiren yerli mobilya üreticileri 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek fuar ile ürünlerini görücüye çıkaracak. 400 markanın yer alacağı MODEKO 2021’e Fuar İzmir ev sahipliği yapacak. Fuarın sektöre can suyu olacağını söyleyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen “50 bin metrekarelik Fuar İzmir’de 50 bin ziyaretçi hedeflediklerini vurguladı. İşleyen, “Ege’den 180 ülkeye yapılan mobilya ihracatında ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen üründe MODEKO’nun büyük payı var. Sektörü buluşturmak için önemli tanıtımlar yaptık. Hedef pazar olarak belirlediğimiz Ortadoğu’dan Fas, Lübnan, Cezayir, Katar, Umman, Irak, Suriye, Dubai, Filistin, Libya; Balkanlardan Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ayrıca Rusya ve Türk Cumhuriyetleri dahil 35 ülkede özel bir çalışma yürüttük. Yurtiçinde de birçok ilden planlı katılımlar gerçekleşecek, alım heyetleri gelecek” açıklamasını yaptı.