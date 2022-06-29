Mondi, ambalajda sürdürülebilir seçeneklere odaklandı

İZMİR - Grow&Go ismi verilen ambalajlar, ağır yüklü sevkiyatlardan rafta sergilenmek üzere hazırlanan hafif meyve ve sebze seçkilerine kadar her şeyi kapsayan geniş seçenek yelpazesi sunuyor. Grow&Go portföyündeki tüm ürünler gıda ile temas standartlarına uygun şekilde ve tamamen kağıttan üretiliyor.

Önümüzdeki dönemde küçük porsiyonlu ambalajlara yönelik talepte büyük bir artış olacağını kaydeden Mondi Oluklu Mukavva Çözümleri Ürün İnovasyon Müdürü Jan Blankiewicz,, “Küçük porsiyonlu ambalajlar, son tüketicinin seçilen ürünü doğrudan raftan, ambalajında ve taze ürünlere hiç el değmeden almasını sağlamak gibi birçok fayda sunuyor. Ayrıca terazi veya poşetlerle uğraşma gerekliliğini ortadan kaldırarak alışveriş deneyimini daha rahat hâle getiriyor ve domates gibi kolayca zarar görebilecek ürünlerin eve kadar hasar görmeden götürülmesini de sağlıyor" dedi. Mondi Oluklu Mukavva Çözümleri Satış ve Pazarlama Direktörü Tarık Aniba ise hem mevzuat hem de son trendlerin, taze ürünlerde plastik ambalaj kullanımından uzaklaşmayı hızlandırdığını vurguladı. Ürünü yalnızca kâğıt, nişasta ve yapıştırıcı kullanılarak üretilmiş, sürdürülebilir ve tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlarda almanın müşterilere daha cazip geldiğini dile getir Aniba, Grow&Go çözüm yelpazesinin genellikle sürdürülebilir, suya dayanıklı ve su emici teknolojiyle desteklenen yüksek kaliteli oluklu mukavva kartonu, birçok durumda PE kaplı çözümlere cazip bir alternatif sunduğunu ifade etti.