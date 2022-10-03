Mondi, Mondi Tire Kutsan ve Mondi Olmuksan'ın birleşmesini tamamladı

İZMİR - Firmadan yapılan açıklamada resmi adı Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. olan yeni kuruluşun, Mondi Group’un oluklu mukavva ambalaj iş biriminin bir parçası olduğu dile getirildi. Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş., ülke genelinde 9 oluklu mukavva çözümleri fabrikası, Tire'de bir kağıt fabrikası ve Adana'da bir atık kağıt geri dönüşüm tesisinden oluşan bir ağla faaliyet gösteriyor. Firma bin 600'den fazla çalışan istihdam ediyor ve Borsa İstanbul’da (İMKB) işlem görüyor.



Mondi Corrugated Solutions (Oluklu Mukavva Çözümleri) COO'su Armand Schoonbrood, yeni organizasyon hakkında, şu bilgileri verdi: "Hızla büyüyen Türkiye oluklu mukavva pazarındaki konumumuzu önemli ölçüde güçlendiren ve bölgedeki mevcut ve yeni müşterilere yönelik sunduğumuz olanakları genişleten bu birleşmeyi tamamladığımız için çok mutluyuz. Müşterilerimiz, özellikle FMCG, e-ticaret ve endüstriyel pazar sektörlerinde sürdürülebilir ambalaj çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için yenilikçi, rekabetçi ürünler ile kapsamlı ve tamamlayıcı bir ürün portföyünden yararlanıyor.”