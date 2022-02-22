Mondi, Warmhaus için %100 geri dönüştürülebilir ambalaj üretti

İZMİR - Yeni Monocorr Box, paketlenmiş ürünleri destekleyen ara parçalar da dâhil olmak üzere %100 geri dönüştürülebilir oluklu mukavvadan yapılıyor. Önceki Warmhaus ambalajında, Avrupa genelinde düşük geri dönüşüm oranlarına sahip olan ve atıldıktan sonra genellikle atık depolama veya yakma tesislerine giden genişletilmiş polistiren (EPS) köpük parçalar kullanılmıştı. Warmhaus kendi sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra yerli ve ihracatçı müşterilerinin gereksinimlerini de karşılamaya yardımcı olacak çevreye duyarlı bir ambalaj çözümü aradığı hatırlatılarak, Monocorr Box’un Türkiye'de kolayca geri dönüştürülebildiğini ve Warmhaus'un bazı perakendecilerin daha büyük dayanıklı tüketim malları için bile EPS içermeyen ambalajlara geçmeye başladığı Avrupa Birliği'ne olan ihracatını desteklediği dile getirildi. MonoCorr Box tümüyle geri dönüştürülebilir olmasının yanı sıra lojistik ve nakliye açısından da avantajlar sunuyor. Taşıma sırasında ve depolamada %94 daha az yer kaplıyor. Yüksekliği % 6 azaltılmış dış kutu boyutu, Warmhaus'un her taşıma paletine %20 daha fazla ürün istiflemesine olanak tanıyor.



Üreticilerin gelecekte EPS malzemesi için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) ücretlerini de göz önünde bulundurmak zorunda kalabileceğini anlatan Warmhaus Satın Alma Birimi Lideri Fatih Aydın, “Sert köpük ürünlerin doğurduğu zorlukların üstesinden gelen bir çözüm arıyorduk. Enerji tasarrufu ve çevreyi koruma konusunda kararlıyız ve ürün ambalajlarımızın da aynı standartları yansıtmasını istiyoruz. Oluklu mukavva ambalajlar sürdürülebilirlik avantajlarının yanı sıra ürünlerin korunmasını, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde taşınmasını ve depolanmasını da iyileştirebilir. Geçen Ağustos ayından bu yana Monocorr kutularını kullanıyoruz ve müşterilerimizden olumlu geri bildirimler aldık” diye konuştu.

Mondi Tire Kutsan Satış & Pazarlama Direktörü Metin Morhayim ise şunları söyledi: “EcoSolutions yaklaşımımızla müşterilerimizin sürdürülebilir ambalaj beklentilerini karşılamayı ve aynı zamanda istifleme ve sevkiyat süreçlerinin verimliliğini artırmayı başardık. Bu, Türkiye ve diğer tüm pazarlar için ideal bir çözüm. EPS köpük parçaların ortadan kaldırılması, beyaz eşya ve diğer ev aletlerine yönelik ambalajların döngüsel bir ekonominin parçası hâline getirilmesinin anahtarı. Monocorr Box ürünümüz gibi çözümler, beyaz eşya sektörünün EPS köpüğü kullanımını terk etmesine ve tümüyle geri dönüştürülebilir ambalajlara geçmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir."