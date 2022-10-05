“Mor Masallar” kitabı tanıtıldı

Narin DEMİRCİ



KOCAELİ - HKTM’de gerçekleştirilen “Mor Masallar” kitabının tanıtımında konuşan Elif Çelebi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından 40 masal ve 140 karakter üzerinde yapılan bir araştırmaya değindi. “Cinsiyetçilik, masallarla küçük yaşta zihinlere kazınıyor” diyen Çelebi, “Ana karakterlerin yüzde 31’i kadınken, yüzde 63’ü erkek. Kadınların yüzde 54,5’i masallarda cinsel obje olarak yer alıyor. Ayrıca kadın karakterlerin yüzde 24,2’si, erkeklerinse yüzde 82,6’sı cesur olarak temsil ediliyor. Kötü karakterlerin yüzde 60’ı kadınlarken, yüzde 31,1’i erkekler tarafından temsil ediliyor” diye konuştu.

Yapılan araştırmaların masallarda çocukların bilinçaltı simgelerini etkilediğini ve Eksi 18 Edebiyat Topluluğu olarak edebiyatın dönüştürücü gücüne inandıklarını söyleyen Çelebi, “Genetik hafıza kullanılarak ataerkil, evlilik, bekaret, güzellik ve rekabet gibi unsurlar çerçevesinde bireylere kültürel kod haritası çizildiğini ifade ediyor. Masallar, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kalıp yargıları yeniden üretiyor. Bu yüzden Mor Masallar kitabını çıkardık. Masallarımız mor çünkü artık mor renk kadınların toplumsal yapıda dayanışmayla güçlenerek yer almasını temsil ediyor. Aynı güçle masallarımızda da yer alacak” diye konuştu. HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Anıl da Mor Masallar kitabıyla ilgili kızıyla yaşadığı anılarından bahsederek, “Kız çocuk kahramanlarının yer aldığı çizgi film ve masallar oldukça önemli. Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yöresinde masallardaki cinsiyet ayrımı nedeniyle kız çocuklarının bilinçaltında oluşan engelleri yıkmak için çok değerli bir hizmet gerçekleşmiş” ifadelerine yer verdi.