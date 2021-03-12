MRL değerlerine uygun ve ruhsatlı ilaç kullanılsın

MERSİN - Uluslararası standartlara uygun üretim yapılması gerektiğinin altını çizen Sin, en büyük hedefl erinin tüketici tercihine uygun, insan ve çevre sağlığına yakışır üretim olması gerektiğini söyledi. Sin “Üretici, sektörümüzün en önemli parçalarından biridir. Üretici-ihracatçı birlikteliğinin ülke ekonomisine olumlu ve yüksek katkısının artması için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Yaş meyve ve sebzede bakımından kaliteli, güvenli ve zengin ürün çeşitliliğine sahip Türkiye’nin küresel pazarlardaki yükselişinin 2021 yılında da devam ettiğine dikkat çeken Sin, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış sağlayarak 250 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sin, ayrıca yaş meyve-sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 107 milyon dolar değer ile şubat ayı sektör ihracatının yüzde 43’ünü gerçekleştirdiğini dile getirdi.