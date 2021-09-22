MTD Otomotiv, robot yatırımlarıyla Endüstri 4.0’a yöneliyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Ticari araçlar için hava tankı ve dorse dolabı üretimi yapan MTD Otomotiv, yaklaşık 3 yıl önce başladığı Endüstri 4.0 yatırımlarını sürdürüyor. Hayata geçirdiği 4 milyon Euro bütçeli yeni nesil makine ve robot yatırımlarıyla üretim hatlarını insansız robot teknolojileriyle donatan firma, otomasyona dayalı yeni bir üretim hattı kurdu. Konya ve Adapazarı’nda dağıtım, depo ve montaj tesisleri de bulunan firma, Endüstri 4.0 yatırımlarıyla üretim verimliliğini yüzde 50 artırıp, fire oranlarını da yüzde 17’den yüzde 5’e düşürdü.

Hava tankında yıllık 500 bin, dorse dolabında da yıllık 40 bin adet üretim kapasitesine eriştiklerini belirten MTD Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Bülbül, devam eden insansız boyahane yatırımınında ekim ayının sonunda devreye almaya hazırlandıklarını belirtti. Önümüzdeki süreçte yeni atıl kapasitelerini değerlendirecek yeni ticari iş bağlantıları kurmaya yoğunlaşacaklarını ifade eden Gökhan Bülbül, “Hava tankında yüzde 35, dorse dolabında da yüzde 60 kapasite ile üretim yapıyoruz. Pandemi sürecinde bekleyen yatırımların devreye girmesiyle birlikte ticari araç sektöründe olumlu sinyaller geliyor. Bizde yeni ticari avantajlardan yararlanarak hem yurt içinde hem de yurt dışı pazarlardaki tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik. Malzeme tedarikinde yaşanan sorunların çözülmesiyle vardiya sayımızı ilk etapta 20 kişilik ek istihdam ile 2’ye çıkarmayı planlıyoruz. 2021 yılını en az yüzde 30 büyüme ile kapatmayı, istihdamımızı 116 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Robot yatırımıyla boya tüketimini azaltacağız”

Mevcut boyahanelerinin yetersiz kalmasıyla başladıkları yeni insansız boyahane yatırımının devam ettiğini aktaran Bülbül, tedarik ettikleri boya robotlarının üzerindeki yeni nesil sensörler sayesinde eski boyahaneye oranla yüzde 15 oranında boya tasarrufu yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni boyahane ile ürünlerinin korozyon dayanım oranlarının ve kalitelerinin de artacağını ifade eden Bülbül, “İyi bir boya uygulaması ürünümüzün paslanmaya ve korozyona karışı ömrünü uzatan en önemli etkenler arasında yer alıyor” diye konuştu.

Endüstri 4.0 yatırımlarında dikkat ettikleri en önemli olgulardan birinin de enerji tasarrufu ve verimliliği olduğunu kaydeden Bülbül şöyle konuştu: Makinelerimizin tümünde enerji tasarrufu sağlayan inventör ve selve motor sistemleri bulunuyor. Ayrıca makinelerimizin tamamında yer alan PLC kontrol teknolojisiile üretimin, sevkiyatın her aşamasını ürünlerin üzerinde yer alan barkodlar şeffaf bir şekilde izliyoruz. Bu durum bize üretim hatalarının tespit edilmesi, ürünlerimizin geliştirilmesi ve kalite standartlarının artırılması noktasında önemli bir vizyon sağlıyor.