MTSO, 135’inci yaşını kutluyor

MERSİN-DÜNYA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 135’inci yılını, Cumhuriyet Alanı’nda salgın koşullarına uygun olarak tören düzenlenen törenle kutladı. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, odalarının 135 yıllık tarihiyle büyük bir birikime sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de her zaman örnek ve önder odalar arasında yer aldığını söyledi. MTSO’nun geçmişteki yöneticilerine teşekkür eden ve bugün onlar sayesinde özgürce çalışmaya devam edildiğini kaydeden Kızıltan, “99 kişilik Meclisimiz harikulade iki sene geçirdi. 99 kişinin de ayrı düşüncesi, ayrı dünya görüşü var ama büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Komitelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte 300’ün üzerinde bir topluluğuz. Buna bir de 20 bini aşkın üyemizi de eklersek, bu geniş topluluğun hem kendi içinde hem de kentle uyum içinde hareket etmesi kolay iş değil ama bunu hep birlikte başarıyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Hamit İzol ise konuşmasında, şöyle konuştu: “Kuruluşundan bu yana köklü bir çınar olmanın gururuyla bugün bu kutlamayı Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda gerçekleştirmenin onuru içindeyiz. Göreve geldiğimiz gün söz verdik. Mersin bir olacak, tek yumruk olacak, her kurumuyla dayanışma içinde olacak dedik. Mersin, bu birlik ve beraberlikle çok daha güzel günler görecek dedik. Bugün valilikten yerel yönetimlere, odalardan STK’lara ülkemizin yaşadığı tüm sorunlara rağmen kent dinamikleri uyum içindeyse, sorunları konuşup Mersin ortak paydasında kavga etmeden anlaşabiliyorsa bunun arkasındaki en önemli itici güçlerden birisi MTSO’dur. Son 2 yıldır Odamızın ayrımcılıktan uzak, yapıcı, birleştirici yaklaşımıdır.”