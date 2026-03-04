MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Mersin Limanı, stratejik ve alternatif koridor olabilir

Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası (MTSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Hürmüz Bo­ğazı’ndaki kapanmanın küresel enerji ve ticaret hatlarında zin­cirleme etki oluşturacağını belir­terek, “Mersin, Doğu Akdeniz’de güvenli liman ve stratejik koridor alternatifi olarak öne çıkmakta­dır” dedi.

Katar kaynaklı LNG sevkiya­tında yaşanabilecek kesintilerin deniz trafiğini yavaşlatabilece­ğine işaret eden Çakır, alternatif rotalara yönelimin navlun ücret­lerini yüzde 15-30 artırabilece­ğini belirtti. Artan savaş ve risk primlerinin sigorta maliyetleri­ni yükselteceğini, bunun da gemi işletme giderleri üzerinden ih­racatçı ve ithalatçı firmalara ek yük getireceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın Mersin’de­ki akaryakıt ithalatı ve dolum te­sisleri üzerinde maliyet baskısı oluşturabileceğine de değinen Çakır, Irak kaynaklı ham petrol transit akışındaki gecikmelerin de antrepo ve dolum tesislerini etkileyebileceğini kaydetti.

Ça­kır, Basra Körfezi’nde güvenlik riskinin artması halinde Irak ve çevre ülkelerin alternatif transit güzergâh arayışına hız verece­ğini belirterek, “Mer­sin’in kara ve demir yo­lu bağlantıları stratejik avantaj sunmaktadır. Limanımız 3,6 milyon TEU kapasitesiyle böl­genin en güçlü merkez­lerinden biridir” dedi. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve Irak kaynaklı pet­rol trafiğinde artış yaşanabile­ceğini aktaran Çakır, Mersin’in Doğu Akdeniz’de güvenli liman olarak konumlanacağını vurgu­ladı.

Çakır, Irak’ın Fav Limanı’n­dan başlayarak Türkiye’ye uzan­ması planlanan Kalkınma Yolu Projesi’nin bu tür krizlere karşı stratejik önem taşıdığını belirtti. Projenin demir yolu, kara yolu ve enerji nakil hatlarını kapsadığını ifade eden Çakır, “Hatların Ada­na ve Mersin’e bağlanmasıyla Türkiye krizlere kar­şı daha dirençli hale gelecektir” değerlen­dirmesinde bulundu. MTSO’nun gündeme getirdiği Mersin–Fil­yos Koridoru’nun da kuzey–güney lojistik entegrasyonu açısın­dan kritik olduğunu dile getiren Çakır, Afrika üzerinden Avru­pa’ya ulaşan yüklerin 45 günde, Süveyş üzerinden 35 günde, Or­ta Koridor üzerinden 25 günde taşındığını, Kalkınma Yolu’nun ise 20 günün altına inebilecek bir süre avantajı sunduğunu söyledi.

Küresel güçlerin koridorları durma noktasına geliyor

Çakır, Çin’in Kuşak ve Yol ka­ra hattı (İran geçişli) ile Hindis­tan merkezli IMEC (BAE-İsrail) ve INSTC (İran-Rusya) yol pro­jelerinin mevcut jeopolitik risk­ler nedeniyle belirsizlik yaşadığı­nı belirterek, deniz yolu güvenli­ğinin azalması halinde gemilerin Ümit Burnu’nu dolaşmak zorun­da kalabileceğini, bunun da tes­limat sürelerini 15-20 gün uzata­cağını ifade etti. Artan enerji ma­liyetlerinin küresel enflasyonu tetikleyebileceğini kaydeden Ça­kır, “Avrupa için Türkiye ve Mer­sin, hammadde ve ara mal tedari­kinde en yakın ve güvenilir üretim üssü olarak öne çıkacaktır” dedi.

“Kendi koridorlarımızı oluşturmak zorundayız”

Tek bir hatta bağlı kalınmama­sı gerektiğini vurgulayarak MT­SO olarak tüm riskleri değer­lendirdiklerini ifade eden Çakır, ilgili kamu kurumlarıyla koordi­nasyon içinde alternatif senaryo­lar üzerinde çalıştıklarını belirt­ti. Çakır, “Sanayicimizi, ihracat­çımızı ve lojistik sektörümüzü olası maliyet artışlarına karşı ha­zırlamak için aktif şekilde çalışı­yoruz” ifadelerini kullandı. Hür­müz Boğazı’nda yaşanabilecek bir güvenlik krizinin Mersin Li­manı’nda doğrudan fiziksel ke­sinti oluşturmasının beklenme­diğini dile getiren Çakır, kısa va­dede asıl etkinin enerji, navlun ve gıda emtia fiyatları üzerinden hissedileceğini sözlerine ekledi.