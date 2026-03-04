Google Haberler

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Mersin Limanı, stratejik ve alternatif koridor olabilir

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kapanmanın enerji, navlun ve gıda maliyetlerini artırabileceğini belirtti. Mersin’in Doğu Akdeniz’de güvenli alternatif sunduğunu söyleyen Çakır, bölgesel ticaretin sürekliliğini sağlamada kritik rol oynayacağını vurguladı.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: Mersin Limanı, stratejik ve alternatif koridor olabilir

Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası (MTSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Hürmüz Bo­ğazı’ndaki kapanmanın küresel enerji ve ticaret hatlarında zin­cirleme etki oluşturacağını belir­terek, “Mersin, Doğu Akdeniz’de güvenli liman ve stratejik koridor alternatifi olarak öne çıkmakta­dır” dedi.

Katar kaynaklı LNG sevkiya­tında yaşanabilecek kesintilerin deniz trafiğini yavaşlatabilece­ğine işaret eden Çakır, alternatif rotalara yönelimin navlun ücret­lerini yüzde 15-30 artırabilece­ğini belirtti. Artan savaş ve risk primlerinin sigorta maliyetleri­ni yükselteceğini, bunun da gemi işletme giderleri üzerinden ih­racatçı ve ithalatçı firmalara ek yük getireceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışın Mersin’de­ki akaryakıt ithalatı ve dolum te­sisleri üzerinde maliyet baskısı oluşturabileceğine de değinen Çakır, Irak kaynaklı ham petrol transit akışındaki gecikmelerin de antrepo ve dolum tesislerini etkileyebileceğini kaydetti.

Ça­kır, Basra Körfezi’nde güvenlik riskinin artması halinde Irak ve çevre ülkelerin alternatif transit güzergâh arayışına hız verece­ğini belirterek, “Mer­sin’in kara ve demir yo­lu bağlantıları stratejik avantaj sunmaktadır. Limanımız 3,6 milyon TEU kapasitesiyle böl­genin en güçlü merkez­lerinden biridir” dedi. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve Irak kaynaklı pet­rol trafiğinde artış yaşanabile­ceğini aktaran Çakır, Mersin’in Doğu Akdeniz’de güvenli liman olarak konumlanacağını vurgu­ladı.

Çakır, Irak’ın Fav Limanı’n­dan başlayarak Türkiye’ye uzan­ması planlanan Kalkınma Yolu Projesi’nin bu tür krizlere karşı stratejik önem taşıdığını belirtti. Projenin demir yolu, kara yolu ve enerji nakil hatlarını kapsadığını ifade eden Çakır, “Hatların Ada­na ve Mersin’e bağlanmasıyla Türkiye krizlere kar­şı daha dirençli hale gelecektir” değerlen­dirmesinde bulundu. MTSO’nun gündeme getirdiği Mersin–Fil­yos Koridoru’nun da kuzey–güney lojistik entegrasyonu açısın­dan kritik olduğunu dile getiren Çakır, Afrika üzerinden Avru­pa’ya ulaşan yüklerin 45 günde, Süveyş üzerinden 35 günde, Or­ta Koridor üzerinden 25 günde taşındığını, Kalkınma Yolu’nun ise 20 günün altına inebilecek bir süre avantajı sunduğunu söyledi.

Küresel güçlerin koridorları durma noktasına geliyor

Çakır, Çin’in Kuşak ve Yol ka­ra hattı (İran geçişli) ile Hindis­tan merkezli IMEC (BAE-İsrail) ve INSTC (İran-Rusya) yol pro­jelerinin mevcut jeopolitik risk­ler nedeniyle belirsizlik yaşadığı­nı belirterek, deniz yolu güvenli­ğinin azalması halinde gemilerin Ümit Burnu’nu dolaşmak zorun­da kalabileceğini, bunun da tes­limat sürelerini 15-20 gün uzata­cağını ifade etti. Artan enerji ma­liyetlerinin küresel enflasyonu tetikleyebileceğini kaydeden Ça­kır, “Avrupa için Türkiye ve Mer­sin, hammadde ve ara mal tedari­kinde en yakın ve güvenilir üretim üssü olarak öne çıkacaktır” dedi.

“Kendi koridorlarımızı oluşturmak zorundayız”

Tek bir hatta bağlı kalınmama­sı gerektiğini vurgulayarak MT­SO olarak tüm riskleri değer­lendirdiklerini ifade eden Çakır, ilgili kamu kurumlarıyla koordi­nasyon içinde alternatif senaryo­lar üzerinde çalıştıklarını belirt­ti. Çakır, “Sanayicimizi, ihracat­çımızı ve lojistik sektörümüzü olası maliyet artışlarına karşı ha­zırlamak için aktif şekilde çalışı­yoruz” ifadelerini kullandı. Hür­müz Boğazı’nda yaşanabilecek bir güvenlik krizinin Mersin Li­manı’nda doğrudan fiziksel ke­sinti oluşturmasının beklenme­diğini dile getiren Çakır, kısa va­dede asıl etkinin enerji, navlun ve gıda emtia fiyatları üzerinden hissedileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL