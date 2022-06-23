Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mudanya Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Yıldıztepe Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin 1. etabını 10 yıllığına kiraya verecek.

İhaleye katılacak istekliklerin istenilen evrakları en geç ihale günü saat 10.00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri, ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.