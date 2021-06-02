Mudanya, tarih ve turizm yatırımlarıyla kalkınacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’de ilk olarak Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi’nin, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelere anlatıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya sanayi kenti olamaz. Eğitim, kültür ve tarım kenti olmalı. Bu kapsamda Mudanya’daki kültür rotasını ayağa kaldıracak bir koruma sürecini başlattık. Tirilye’nin Cittaslow ağına katılımı için başvuru sürecimizi tamamladık. Tirilye’yi 7 proje bölgesine ayırdık. Uygarlık tarihinin bütün halkalarını yaşamış ve birbirine eklemiş bir kentten söz ediyoruz. Amacımız eski Tirilye’yi geleceğe taşımak. Bunun için öncelikle kent omurgasını ayağa kaldıracağız. Taş Mektep ve Tirilye Sanat Evi restorasyonlarımız tamamlandı. Taş Mektep, kentin tarihini ve kültürel özelliklerini yansıtan bir müze ve kültür merkezi olarak yaşatılacak. Dündar Evi, Tüccar Evi ve Zeytinyağı Müzesi’nin kamulaştırılmasıyla, sokak sağlıklaştırma projeleriyle, mimari projelerle, kötü durumdaki sivil mimarlık örneği yapıların yenilenmesiyle, bina cephe düzenleme çalışmalarıyla, bölge otoparkı ve yayalaşmış sokaklarıyla Türkiye’ye öncülük yapacak tarihi bir yerleşim haline gelecek” dedi. Türkyılmaz, tarihi Taş Mektep’in restorasyonu için 7 milyon lira harcandığını bildirdi.

Tarihi Girit Mahallesi ticaretin merkezi olacak

Mudanya’nın Anayasası olarak hazırlanan Turizm Master Planı’na göre kentin var olan tarihi değerlerinin “kimlikli kent” çalışmaları kapsamında korunacağını vurgulayan Hayri Türkyılmaz, Girit Mahallesi’nin korunması ve sağlıklaştırılması projesi ile ilgili de bilgi verdi. Türkyılmaz, “Meydanın kalbi konumundaki İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı yenileme çalışmalarını 1. Etap projesi kapsamında tamamlamıştık. Girit, aynı zamanda yoğun olarak turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu bir çekim merkezi. İhalenin ardından tarihi ve kentsel sit alanlarına sahip turizm değerlerinden Şükrüçavuş, Mütareke ve Halitpaşa mahallelerinde; bölgenin korunması ve sağlıklaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 27 bin 500 metrekare doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması yapılacak. Uygulama sonrasında bölge turizmine hizmet eden bir görünüme kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Yıldıztepe’de ikinci etap için ihaleye çıkılacak

Görevde bulunduğu 7 yılı değerlendiren Türkyılmaz, bu süreçte Türkiye’nin en büyük kreş ve anaokulu Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nin Mudanya’ya kazandırıldığını, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nin 1’inci etabın bu yaz açıılacağını, 2’nci etabın ihalesinin de haziran ayı içinde yapılacağını aktardı. Ayrıca Mürsel Yaşam Parkı Projesi, ATAPARK, Tirilye Atatürk Parkı, Cumhuriyet Meydanı 1’inci Etap Projesi, Mudanya Hal Kahveleri Projesi gibi pek çok projeyi de tamamladıklarını ifade eden Türkyılmaz, belediye bünyesindeki sosyal sorumluluk projesi olan Zeytin Dalı kapsamında her ay 4 bin 867 aileye destek verdiklerinin altını çizdi. Başkan Türkyılmaz, Uğur Böceği Projesi kapsamında ise 14 bin 216 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını, 13 bin 287 kişiye de evde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Belediyeye ait arazi ve parklardan toplanan zeytinleri zeytinyağı haline getirdiklerini anlatan Hayri Türkyılmaz, son iki yılda 2 bin 126 kişiye 16 bin 633 litre zeytinyağı dağıtımı yaptıklarını, 2 bin 595 kişiye ücretsiz diyetisyen ve sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Ayrıca Mudanya Belediyesi, Hasköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Soğuk Hava Deposu proje çalışmalarını da tamamladı. Hasköy’de 4 bin 349 metrekarelik alanda bin 600 metrekare Soğuk Hava Deposu ile birlikte kadınların ve çocukların kullanabileceği bir sosyal yaşam alanı hayata geçirilecek. Soğuk Hava Deposu projesi kapsamında aynı zamanda üretim atölyeleri, çocuk oyun alanı, eğitim salonu da bulunacak. Kadınlar üretirken çocukları da sosyalleşme imkanı bulacak.