Mudanya, yeni açacağı alanlarla turizmde katma değer hedefliyor

Esra ÖZARFAT



BURSA - Mudanya’nın Anayasası adını verdikleri plan çalışmaları kapsamında yeni turizm alanları belirlediklerini açıklayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Tirilye dahil sonrasındaki Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda imar planı çalışmasını tamamladık. Burada Mudanya’nın kimliğine ve tarihine özgü, bir kent planlaması ortaya çıkacak. Tirilye ve sonrası turizm bölgemiz, çok katlı yapıların olmadığı sevimli ve doğayla bütünleşik, insanca yaşanacak çağdaş bir bölge olacak. Bu bölgeye yine doğaya uygun konaklama tesisleri yapacağız. Gelen turistler burada konaklayacak. Bölge halkını da ekonomik yönden olumlu etkileyecek” dedi.

105 bin nüfusa sahip Mudanya’nın yaz aylarında yoğun turizm baskısıyla karşı karşıya kalarak 500 bin kişiye ulaştığına işaret eden Türkyılmaz, “Yazın nüfusumuz 500 bini aşıyor. Bu kadar bina yeter. Daha fazla alanın imara açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu kentin kapasitesi 150 bin civarında” diye konuştu. İlçede bin 150 yatak kapasitesi bulunduğunu belirten Türkyılmaz, “En az 5 bin yatağa çıkmalıyız. Günübirlik turizmden kalıcı turizme doğru yol almamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Mrylea antik kentini ortaya çıkaracağız”

Başkan Türkyılmaz, restorasyonu tamamlanan Taş Mektep’in müze ve akademi olarak kent kültürüne kazandırıldığını da hatırlatarak ayrıca ilçe turizmini destekleyecek yapılar olarak planlanan Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi 1. Etabı, Trilye Sanat Evi, Cumhuriyet Meydanı Projesi 1. Etabı, MUDAŞ Sosyal Tesisi, Kumyaka Çevre Düzenlemeleri, Mütareke Meydanı-İsmet İnönü Parkı projelerinin de tamamlandığını anlattı. Öte yandan Mudanya Belediyesi’nin Girit mahallesi ve çevresi için hazırladığı Mudanya Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından geçtiğimiz aylarda onaylandı. İlçede bulunan Myrlea antik kenti ve arkeoparkın da önümüzdeki dönemin çok önemli büyük projelerinden biri olacağına vurgu yapan Hayri Türkyılmaz, “Konu kamulaştırma konusunda uyuşmazlık nedeniyle yargıya gitti. Çıkacak sonuca göre karar vereceğiz. Hem kamulaştırılan alanda hem de Özdilek AVM’nin de içinde bulunduğu alanda Mrylea antik kentini bütün güzellikleriyle beraber ortaya çıkaracağız” değerlendirmesini yaptı. Başkan Türkyılmaz ayrıca yıllık 30 milyon aracın ilçeye giriş yaptığının altını çizerek ilçede yaşanan trafik ve otopark sorununun giderilmesi için Bütünşehir Yasası nedeniyle sorumlu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni göreve çağırdı.

Mavi SİT olmak için harekete geçti

Doğal, tarihi ve kültürel sit alanlarına sahip Mudanya’nın Mavi Sit ilan edilmesi için de harekete geçtiklerini dile getiren Hayri Türkyılmaz, şunları söyledi: “ ‘Yeniden Temiz Bir Marmara’ için diyerek Marmara Denizi’nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkilerini, kentsel atıksu yükü, su ürünleri ve arkeolojik kültür mirasını düzenlediğimiz Mudanya Deniz Çalıştayı’nda ele aldık. İtalya’dan iki üniversite ile işbirliği yaparak Taş Mektep Akademi bünyesinde denizin temizlenmesi, korunması, yer altı ve deniz altındaki değerlerin ortaya çıkarılarak belirlenmesini sağlamak için çalışmalara başlıyoruz. Marmara denizine kıyısı olan diğer 53 belediye başkanımızı ortak harekete katılmaya davet ediyorum.”