Mudanya’ya Tarihi Kentler Birliği Süreklilik Ödülü

DÜNYA (BURSA) - Girit Sokağı Tarihi Konak Restorasyonu / Gürol Sözen “1919- 1923 Destan ve Onlar Müzesi” Projesi ile Süreklilik Ödülü’nü İstanbul’da düzenlenen törende alan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Projemiz, Gerek Mudanya, gerek Bursa gerekse de Türkiye için örnek bir kentsel ve kültürel mirası koruma projesi olacak” dedi. Tarihi binanın Mudanya Belediyesi tarafından restore edilerek, kültür merkezi ve müze ev olarak yaşatılacağını belirten Türkyılmaz, “Akıncıabidin mahallesinde 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli binaya yönelik 2 Haziran 2021 yılında hazırlanan Rölöve ile 1.ve 2. Dönem Restitüsyon Projeleri, Restorasyon Projesi ve Sanat Tarihi raporu Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs tarihinde onaylanmıştır. Bina, Restoratör Mimar Feyza Aksoy’un hazırladığı restorasyon projesinin tamamlanmasının ardından Çekül Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Ressam Gürol Sözen’in ‘1919-1923 Destan ve Onlar’ sergisinin eserleriyle hayat bulan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı milli mücadeleden Mudanya Mütarekesi’ne ve 1923 Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan tarihi sürecin anlatıldığı daimi bir Cumhuriyet müzesi olarak yaşatılacak” diye konuştu.