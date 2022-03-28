Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kantin ve kafeterya kiraya verecek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunan öğrenci kantini ve kafeteryayı 3 yıllığına kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan öğrenci kantinini ve kafeteryayı 3 yıllığına kiraya verecek.
Açık teklif usulüyle yapılacak ihale Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ihale odasında yapılacak.