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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kantin ve kafeterya kiraya verecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunan öğrenci kantini ve kafeteryayı 3 yıllığına kiraya verecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan öğrenci kantinini ve kafeteryayı 3 yıllığına kiraya verecek.

Açık teklif usulüyle yapılacak ihale Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ihale odasında yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.