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Muğla'da 82 arsa satışta

Muğla'da konut, ticaret, turizm ve muhtelif nitelikte arsalar satışa çıkarıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas ve Ula ilçelerinde bulunan 82 adet konut, ticaret, turizm ve muhtelif nitelikte arsayı 21 Eylül 2022 tarihinde açık artırma ile satacak.

İhale için salon katılımı Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile İzmir'deki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.