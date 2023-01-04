Muğla’dan 84 ülkeye su ürünleri ihraç edildi

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak tesislere götürülüyor. Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazırlanıyor. Balığın iç pazarın yanı sıra ABD, Rusya ve Japonya başta olmak üzere 84 ülkeye satışı yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bölgede yetiştirilen balıkların kalitesinden dolayı tercih edildiğini, özellikle alabalıkların fileto şeklinde yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Saylak 750 milyon dolarlık 2023 hedefinine 2022'de ulaşıldığını söyledi. Saylak, Muğla’daki balıkçılık faaliyetlerinin ekonomiye katkısına işaret ederek, ihracatın büyük bölümünü çipura ve levreğin oluşturduğunu, son yıllarda alabalık ihracatında da önemli artış olduğunu belirtti.