Mühendis adayları yolcu koltuğu tasarımı için yarıştı

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren FKT Koltuk Sistemleri AŞ tarafından ticari araç koltuğu konusunda yenilikçi fikirleri destekleyerek, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Koltuk Tasarım Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi idari binasında gerçekleştirilen ödül törenine Franz Kiel GmbH & Co.KG CEO’su Jürgen Mill, FKT Koltuk Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Erol Sapçı ve firma yöneticileri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Ödül töreni öncesi yarışmaya katılan öğrencilerin tasarımlarında oluşan sergiyi gezen Jürgen Mill ile Erol Sapçı bir süre öğrencilerle sohbet etti.

“Gençlerin bakış açısına ihtiyacımız var”

Törende konuşan FKT Koltuk Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Erol Sapçı, “Firma merkezimiz 1947 yılında Almanya’da kuruldu. 10 ülkede 1200’ün üzerinde çalışana sahibiz. Araçlarda koltuk farklı bir komponent olup üretiminde, makine mühendisliğini, endüstri mühendisliğini, kaynak mühendisliğini, kimyayı, tekstili ve son yıllarda da elektrik mühendisliğini barındırmaktadır” dedi. Üniversitelerle iş birliğine 4 yıl önce başladıklarını ifade eden Sapçı, “Bu iş birliğinin ilk adımlarından birisi ‘Yolcu Koltuğu Tasarım Yarışması’ oldu. FKT Koltuk Sistemleri AŞ’nin Ar-Ge Merkezi kurmasıyla birlikte genç bakışa daha çok ihtiyaç hissettik. Bu anlamda genç mühendislerin ve tasarımcıların bakış açılarını önemsiyoruz. İlerleyen zamanda genç mühendisler ve tasarımcılarla daha sık iş birliği yapmak istiyoruz. Bu sayede öğrenimleri devam eden mühendis ve tasarımcı adaylarının gelecekle ilgili iş bulabilme kaygılarını da ortadan kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Dizayn çizgileri önemli”

Bursa’da gençlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Jürgen Mill de, “Genç tasarımcıların fikirleri gelecekte mutlaka değerlendirilecektir. Gençlerin tasarımları ve dizayn çizgileri çok önemli. Şehir içi ve kısa mesafe araçlarında kullanılacak koltuklar için güzel tasarımlar gördüm. Bu konuda önemli deneyimlere sahibiz ve tecrübelerimizi de genç mühendislere ve tasarımcılara aktarmaktan mutlu oluyoruz” dedi. ‘Yolcu Koltuğu Tasarım Yarışması’nda birinciliği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Haluk İpek ‘Alpo’ isimli projesiyle elde etti. Şehir içi ve şehirlerarası otobüsler için düzenlenen ‘Yolcu Koltuğu Tasarım Yarışması’nda Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Nejla Simay Kanat ‘Newline’ isimli projesiyle ikinci, Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü’nden Hamit Üzüm de ‘Seatone’ isimli projesiyle üçüncü oldu.