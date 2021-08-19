Muratpaşa Belediyesi İnovasyon Günleri Eğitim Dönemi başladı

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) gerçekleştirilecek, katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günlerinde ikinci eğitim dönemine 48 genç girişimci ve girişimci adayı katıldı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yenilikçi iş fikrine sahip herkese açık girişimcilik ve iş fikirleri eğitim programı, iş ve gelir modeli geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama ve satış gibi 10 ayrı başlıktan oluşan İnovasyon Günleri Eğitim Programı 18 oturumda tamamlanacak ve üç gün devam edecek.

Muratpaşa İnovasyon Günleri İkinci Eğitim Programına katılan Işıklar Caddesi ve Kaleiçi’nde işletmeleri bulunan Çağdaş Bozkurt, Antalya’da seyyar satıcıları hijyenik ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, düzenli şehircilik ve belediyecilik anlayışıyla konumlandırmak üzerine çalıştığını belirtti.

Projesini geliştirmek isterken ASSİM’le tanıştığını anlatan Bozkurt, “İnovasyon Merkezi’nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Belediyeler ve dernek çatısı altında bir araya gelecek işletmelerin birlikte yürütebileceği projeleri geliştirmek için buradayım” dedi.

Akdeniz Üniversitesi pazarlama bölümü mezunu Ahmet Furkan Sarı da karavan konseptli kafeshop projesini geliştirmek istediğini söyledi. Sarı, şunları kaydetti.

‘’Burada hem projemi geliştirebileceğimi hem de inovasyon konusunda öğrenebileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, kahve atıklarını gübreye çevirme konusunda bir sosyal sorumluluk projesi üzerine çalışıyorum. Belediyenin veri tabanına kayıtlı bir girişimci olarak projelerimi ASSİM’le beraber yürütebileceğimi düşünüyorum.’’

Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Muratpaşa İnovosyon Günleri İkinci Eğitim Programının tamamlanmasıyla birlikte iş fikri sahiplerine, iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak çalışma alanları, mentorluk, danışmanlık gibi destekler verilecek. Bu destekleri alan girişimci adayları, eylül ayında, Muratpaşa İnovasyon Günleri final programına katılacak. Final programında, yenilikçi ve özgün fikirler iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturulacak jüri en iyi iş fikirlerini belirleyecek.