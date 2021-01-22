Muratpaşa’da pedagojik projeyle balkonda tarım yapılacak

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şehirlerde çocukların toprakla büyüyemediğini ve toprağı tam anlamıyla bilemediklerini söyledi. Çocuklara toprakta neler yetiştirilebileceğini göstermek ve kadınları üretime teşvik etmek amacıyla balkonlarda saksılarda tarımsal üretimi yaygınlaştırmak istediklerini belirten Uysal, bu nedenle ‘Pedagojik Balkon Tarımı’ projesine başladıklarını kaydetti.

İlk etapta maydanoz, soğan, fesleğen ve marul yetiştirilmesi için 2 bin 500 saksı dağıtacaklarını belirten Uysal, şöyle devam etti: “Mart ayında da domates ve biber saksıları dağıtacağız. Saksıda yıldan üç kez ürün alınıyor. Balkonlarda büyük potansiyel var. Kadınların destekleneceği proje çocuklar için de eğitici olacak.”

Pandemi sürecinde tarımın önemini anlatmak amacıyla boş bulunan belediye arsa ve arazilerini ekip sürmek için değerlendirdiklerini vurgulayan Uysal, ayrıca geri dönüşüme katkı sağlamak ve vatandaşların atıklarını değerlendirmek amacıyla başlattıkları Komşu Kart ile belediyenin yıllık 10 milyon lira tasarruf sağladığını belirtti. Komşu Kart’ın, Türkiye’nin her yerinde başta toplu ulaşım olmak üzere market alışverişlerinde de kullanılabileceğinin altını çizen Uysal, “Parkların enerjisini güneşten karşılamak amacıyla da Sevgi Değirmeni projesini başlattık. İlk etapta 50 parkımızın enerjisini güneşten karşılayacağız. Çöp konteynerlerini de yer altına aldık. Birçok belediyeye de konteyner sattık ve patentini de aldık.