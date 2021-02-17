Muratpaşa’da zencefilin deneme üretimi başladı

ANTALYA - Belediye, Ermenek Mahallesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bitki üretim tesis ve fidanlığında 500 metrekare alanda deneme üretimine başlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2017’de ilk yerli zencefil üretimi denemelerine başlayan ve 13 dekarlık alanda üretimi sürdüren Süleyman Tuncer ile bir araya geldi. Zencefilin, reçeliyle çayıyla markalaşmaya uygun bir bitki olduğunu ifade eden Uysal, “Üretim noktasında hedeflediğimiz başarıya ulaşabilirsek markalaşma konusunda adımlar da atabiliriz” diye konuştu.