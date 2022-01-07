Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muş Alparslan Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 50 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adayların, başvurularını 19 Ocak 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapmalara gerekmektedir.

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