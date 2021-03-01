MÜSİAD Adana, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kuruyor

Eray ŞEN

ADANA - MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, projesi hazırlanan, yer seçimi yapılan sitenin yapımının pandemi nedeniyle geciktiğini, bu yıl çalışmalara hız verip, 2022 yılında temel atma aşamasına gelmeyi planladıklarını söyledi. Projeyi çok önemsediklerini ve bir an önce hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Kavak, “Küçük ve orta ölçekli üretim yapan başta üyelerimiz, sonra üyemiz olmayan ve şehrin çeşitli yerlerine dağılmış şekilde, uygun olmayan şartlarda faaliyetlerini sürdüren işletmeleri, alt ve üst yapısı yeterli donanıma sahip orta ölçekli sanayi sitesinde işyeri sahibi yapmak istiyoruz” diye konuştu. Projedeki temel amaçlarının küçük işletmelere vizyon kazandırmak ve büyümelerine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Burhan Kavak, “Altyapısı hazır, donanımlı ve geniş mekanlarda yapacaklarını üretim ile işletmelerimizi önce orta ölçekli hale getirip, sonra daha da büyümelerinin önünü açmak istiyoruz” dedi. Kavak, sektör olarak ‘karma’ nitelikli planladıkları sitenin hem işletmelerin gelişmesine hem de bölge ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunacağını kaydetti.



Adana OSB’nin yanında, otobana bakan bir konumda yaklaşık 250 dönüm bir arazide siteyi kuracaklarının bilgisini veren Kavak, her bir işletmenin 800 metrekare kullanım alanının olacağını belirtti. Site yerinin bir kısmının hazine arazisi, bir kısmının da kişilere ait olduğunu ifade eden Kavak, “Projeyi devletten herhangi bir para almadan, tamamen kendi paramızla hayata geçireceğiz. MÜSİAD bünyesindeki Tekmüskoop adlı kooperatifimiz aracılığı ile süreci yürüteceğiz” diye bilgi verdi.