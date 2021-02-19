MÜSİAD Adana, ticareti dijital toplantılarla geliştirme arayışında

ADANA - İlk etapta Mersin ve Konya MÜSİAD şubelerinin katılımıyla düzenlenen toplantılar, önümüzdeki günlerde Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay ile devam edecek.

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, güncel etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Pandemi döneminde dernek üyeleri arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeye ağırlık verdiklerini belirten Kavak, “Firmalarımızın yurtdışı çalışmaları pandemiden dolayı azaldı. İşletmeciler yurt dışına çok fazla gidip gelemiyor, fuarlara katılamıyorlar. İşletmelerin üretiminde ve cirolarında düşüşler yaşanıyor. Benzer bir durum yurt içinde de var. Bu nedenle önceliği kendi içimizdeki ticareti artırmaya verdik” dedi.



Yaklaşık iki hafta önce MÜSİAD Konya şubesi, geçtiğimiz günlerde de Mersin şubesi üyeleri ile dijital ortamda toplantılar yaptıklarını açıklayan Kavak, “Toplantılara Adana üyelerimiz ile o illerdeki üyelerimiz katıldı” dedi. Bundan sonra Kahramanmaraş ve Hatay MÜSİAD şubelerinin katılımıyla ortak bir dijital buluşma gerçekleştireceklerini ifade eden Kavak, “Ardından Gaziantep ve Kayseri ile iki ayrı toplantı düzenleyeceğiz. Bu şekilde bölgemizi bitirdikten sonra diğer illere doğru yayılacağız” ifadesini kullandı.