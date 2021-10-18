MÜSİAD Afyon,  kooperatifle stratejik sektörlere odaklanacak

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYON - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şubesi, Merkez 2.OSB’de kuracağı kooperatif ile savunma sanayi başta olmak üzere stratejik sektörlere odaklanacak.

MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Merkez 2.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karakol, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Afyon’un Sinanpaşa ilçesinde çalışmaları süren ve “yeşil OSB” olarak planlanan Merkez 2. OSB’de 200 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu yaptıklarını kaydetti. Karakol, “Üyelerimizin ortaklığıyla kurulacak kooperatif ile yatırım planlaması yaparak, 20 bin metrekarelik 10 adada sektörel kümelenmeler oluşturulacak. Savunma sanayi, ambalaj, gıda, inşaat, mobilya, kozmetik, ilaç ve otomotiv yan sanayi kollarındaki yatırımlar, Afyon için kritik önem taşıyor. Üretim odaklı sektörler Afyon’a seviye atlatacaktır. İlk girişimimiz savunma sanayi ihracatına yönelik çelik yelek ve kask üretimi olacak” şeklinde konuştu.

“Mermerde katma değeri yükseltmek gerekiyor”

Afyonkarahisar’da sanayicilerin yatırımlarını yeni sektörlerle katma değeri ürünlere yöneltmesi gerektiğine vurgu yapan Karakol, “Mermer Afyonkarahisar için lokomotif bir sektör. Ancak bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin de görüş ve öngörüleri, blok ve plaka yerine nihai ürün üretimine geçilmesi yönünde. Bu şekilde karlılığı artırarak, şehir ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak mümkün”dedi.

“Afyon’un ulusal ve global yatırımlara ihtiyacı var”

Afyonkarahisar’ın mermer, gıda ve termal turizmi sektörlerindeki potansiyeline rağmen Türkiye ölçeğinde ilk 500’de yer alan tek bir firması olduğuna dikkat çeken Karakol, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Oruçoğlu Yağ, İSO ilk 500’de şehrimizi temsil eden tek firma. Bu ölçekte başka firma ve markamız yok. MÜSİAD olarak şehrin ekonomisini büyütecek, imalatçı sektörleri öne çıkaracak, ihracatı ve istihdamı artıracak yatırımlar üzerinde çalışıyoruz. Yüzde 99 oranında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere karşın yüzde 1’i bile bulmayan büyük ölçekli bir ekonomik faaliyeti, katma değeri yüksek stratejik sektörlere ağırlık vererek artırmamız gerekiyor. Ulusal markalarımızın ilimizde yatırım yapmasını sağlayacak avantaj ve olanaklara sahibiz ve bu yatırımlara ihtiyacımız var. 5 yıl önceki ihracat rakamının hala gerisindeyiz. MÜSİAD Afyonkarahisar olarak üretime yoğunlaşmak ve bu konuda üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.”



“Sanayiciye finansman için adımlar atılmalı”

Üniversite-özel sektör işbirliğinin sanayinin gelişmesi açısından kritik önem taşıdığını belirten Ahmet Karakol, “Üniversitelerimizden de bu konularda taşın altına elini koymasını, sektörler, Ar-Ge ve inovasyon konularında yol açıcı öneri ve projeleri sanayicilere aktarmasını bekliyoruz. Teknopark’ımızın daha aktif rol almasını istiyoruz” diye konuştu. Enflasyon, yüksek faiz ve kur baskısının da sanayicileri çok zorladığını belirten Karakol, “Kısa vadede hızlı bir şekilde sanayicilerin finansa ulaşmasını sağlayacak adımlar atılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda KGF ile çok büyük bir sinerji yakalandı. Benzer bir çalışmayı bekliyoruz zira ekonominin buna ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.